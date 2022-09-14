Директор ЕТК в Белгороде получит премию к своему 55-летию

Также на заседании утвердили ключевые показатели эффективности гендиректора Общества и оценили их выполнение по итогам первого квартала. Также определили порядок выплаты Дударенко по итогам финансово-хозяйственной деятельности. Премия будет выплачиваться в течение следующего квартала помесячно.