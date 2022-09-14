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Posted 14 сентября 2022, 14:31

Published 14 сентября 2022, 14:31

Modified 14 сентября 2022, 14:36

Updated 14 сентября 2022, 14:36

Директор ЕТК в Белгороде получит премию к своему 55-летию

Директор ЕТК в Белгороде получит премию к своему 55-летию

14 сентября 2022, 14:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Решение о выплате премии принял совет директоров белгородской транспортной компании.

Гендиректору Единой транспортной компании Александру Дударенко в Белгороде выпишут премию к юбилею, который он отметит 1 октября.

Разовую премию в размере одного оклада предложил выплатить председатель совета директоров компании и по совместительству замминистра автомобильных дорог и транспорта области Александр Логвинов.

Также на заседании утвердили ключевые показатели эффективности гендиректора Общества и оценили их выполнение по итогам первого квартала. Также определили порядок выплаты Дударенко по итогам финансово-хозяйственной деятельности. Премия будет выплачиваться в течение следующего квартала помесячно.

Напомним, совет директоров также поддержал предложение Дударенко приобрести для ЕТК автомобиль Toyota за 7 млн 680 тысяч рублей.

 

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#Евгений Грицков#Общество#Юбилей#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#ЕТК#Александр Дударенко
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