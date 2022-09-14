Директор ЕТК в Белгороде получит премию к своему 55-летию

Posted 14 сентября 2022, 14:31
Published 14 сентября 2022, 14:31
Modified 14 сентября 2022, 14:36
Updated 14 сентября 2022, 14:36
Гендиректору Единой транспортной компании Александру Дударенко в Белгороде выпишут премию к юбилею, который он отметит 1 октября.
Разовую премию в размере одного оклада предложил выплатить председатель совета директоров компании и по совместительству замминистра автомобильных дорог и транспорта области Александр Логвинов.
Также на заседании утвердили ключевые показатели эффективности гендиректора Общества и оценили их выполнение по итогам первого квартала. Также определили порядок выплаты Дударенко по итогам финансово-хозяйственной деятельности. Премия будет выплачиваться в течение следующего квартала помесячно.
Напомним, совет директоров также поддержал предложение Дударенко приобрести для ЕТК автомобиль Toyota за 7 млн 680 тысяч рублей.