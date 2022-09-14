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Posted 14 сентября 2022, 09:01

Published 14 сентября 2022, 09:01

Modified 14 сентября 2022, 09:26

Updated 14 сентября 2022, 09:26

Белгородцы могут войти в новый состав молодёжного правительства

14 сентября 2022, 09:01
Сюжет
Конкурс
В десятый созыв набирают жителей региона в возрасте от 20 до 25 лет, сообщили в правительстве области.

Новый состав молодёжного «кабинета министров» определит экспертная комиссия, в которую войдут представители власти. Срок работы молодёжного правительства — один год.

Войти в него могут студенты, магистранты и аспиранты в возрасте от 20 до 25 лет. В состав войдут 25 человек, каждый из которых будет отвечать за отдельное направление.

Заявки на конкурсный отбор принимают до 13 октября. Для начала нужно зарегистрироваться в системе «Молодёжь России» и предоставить в министерство по делам молодёжи необходимые документы и свой проект.

Дальше претенденты пройдут психологическое и профессиональное тестирование и экспресс-собеседование. Лучших отберут на заключительный этап — подготовку и очную защиту проектного предложения.

За год работы участников молодёжного правительства ждут стажировки в органах власти, участие в экспертной оценке реальных законопроектов и региональных программ. Не прошедших в состав участников конкурса зачислят в резерв.

#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Конкурс#Молодёжное правительство
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