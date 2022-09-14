Белгородские учёные выиграли за свою разработку золотую медаль в Китае

Posted 14 сентября 2022, 08:52
Published 14 сентября 2022, 08:52
Modified 14 сентября 2022, 08:52
Updated 14 сентября 2022, 08:52
Белгородцы выиграли золотую медаль на Молодёжной патентной выставке «Один пояс, один путь» в Китае. Учёные представили устройство для восстановления мелкой моторики у перенёсших инсульт пациентов.
В кейс-чемодан встроены датчики, которые считывают импульсы и движения пациента. Эти данные передаются лечащему врачу для разработки эффективной схемы реабилитации.
Устройство разработал учёный Владислав Дуброва. Сейчас предстоит оформить патент на разработку и провести сертификацию качества по международным стандартам.