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Posted 14 сентября 2022, 08:52

Published 14 сентября 2022, 08:52

Modified 14 сентября 2022, 08:52

Updated 14 сентября 2022, 08:52

Белгородские учёные выиграли за свою разработку золотую медаль в Китае

14 сентября 2022, 08:52
Учёные представили устройство для восстановления мелкой моторики у перенёсших инсульт пациентов. Высшую награду белгородцы получили на Международной выставке Smart China Expo, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Белгородцы выиграли золотую медаль на Молодёжной патентной выставке «Один пояс, один путь» в Китае. Учёные представили устройство для восстановления мелкой моторики у перенёсших инсульт пациентов.

В кейс-чемодан встроены датчики, которые считывают импульсы и движения пациента. Эти данные передаются лечащему врачу для разработки эффективной схемы реабилитации.

Устройство разработал учёный Владислав Дуброва. Сейчас предстоит оформить патент на разработку и провести сертификацию качества по международным стандартам.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Наука#Разработка#Инсульт#Учёные
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