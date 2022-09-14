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Posted 14 сентября 2022, 07:12

Published 14 сентября 2022, 07:12

Modified 14 сентября 2022, 07:12

Updated 14 сентября 2022, 07:12

Белгородку заставили платно пройти бесплатный тест на ковид перед госпитализацией

14 сентября 2022, 07:12
Сюжет
Медицина
Женщину направили в больницу по онкологическому профилю. Перед госпитализацией её заставили пройти тест на коронавирус, но почему-то с неё взяли деньги. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что это нарушение и что разбираться в этом вопросе нужно с прокуратурой.

Жительницу Белгородского района направили в больницу по онкологическому профилю. Перед госпитализацией ей пришлось сдать платный тест на ковид, хотя он по закону бесплатный. Жалоба прозвучала во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 13 сентября.

Больную перед госпитализацией в онкологию заставили проходить тест на ковид. Бесплатно отказались провести, пришлось человеку платить. Почему в Белгороде выкачивают последние копейки из людей, чтобы они за свой счёт оплачивали то, что положено бесплатно?
Людмила Проскурина

Вячеслав Гладков согласился, что это нарушение, и порекомендовал написать заявление в прокуратуру.

Первый раз сталкиваюсь с таким вопросом за два года, которые работаю в Белгородской области. Выглядит как кощунство, согласен с вами. Если человек больной, тем более онкологией, и с него берут деньги за то, что делается бесплатно… Мне нужно, чтобы вы или тот человек, с которого взяли деньги, написали заявление. Разберёмся вместе с прокуратурой. Конечно, такого не должно быть. Всё, что связано с анализами на ковид, всё это делается бесплатно.
Вячеслав Гладков

В комментариях к жалобе отметился главврач онкодиспансера Андрей Шаманов. Он заявил, что при поступлении в медучреждение экспресс-тестирование на коронавирус выполняется бесплатно. Помимо этого, ПЦР-исследование бесплатно должны делать в поликлиниках по месту жительства.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Медицина#Губернатор#Коронавирус#Онкология#Госпитализация#Вячеслав Гладков#Тест на ковид
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