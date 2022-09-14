Белгородец по ночам рисовал на фасадах домов в Липецке рекламу запрещённых веществ

Posted 14 сентября 2022, 14:35
Published 14 сентября 2022, 14:35
Modified 2 октября, 14:22
Updated 2 октября, 14:22
В Липецке двое белгородцев арендовали квартиру. По ночам один из них наносил чёрной краской на фасадах домов рекламу сайта по продаже запрещённых веществ. Всего он успел оставить 389 таких надписей. Заказчику мужчина отправлял фотографии о выполненной работе.
36-летнего белгородца оштрафовали на 4 тыс. рублей за пропаганду запрещённых веществ (ст. 6.13 КоАП РФ). Помимо этого, его и его 44-летнего земляка арестовали на пять суток по статье за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ).
Полицейские выясняют, были ли причастны белгородцы к похожим преступлениям в Липецкой области, а также устанавливают личность заказчика объявлений.
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