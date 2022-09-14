Альфа-Банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай

Банк предложил клиентам-физлицам валютные переводы в Китай в юанях. Их можно совершать по банковским реквизитам как в адрес физлиц, в том числе — себе, так и в адрес юрлиц.

Чтобы сделать перевод, нужно открыть счёт в юанях в мобильном приложении Альфа-Банка, зайти в «Платежи», затем — в «Переводы за рубеж». Деньги придут через 3-5 дней. Комиссия за перевод: 0,7%. Для Альфа-Премиум – бесплатно. Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц. Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.