bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2022, 14:23

Published 13 сентября 2022, 14:23

Modified 2 октября, 14:28

Updated 2 октября, 14:28

В Белгородской области при строительстве автомобильного моста погиб рабочий

13 сентября 2022, 14:23
Сюжет
Строительство
На него упала балка. Мужчина погиб на месте. Возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Подробностями истории поделились в региональном следкоме.

В Валуйском горокруге рабочий погиб при строительстве автомобильного моста через реку Оскол. Произошло это 2 сентября в селе Поминово.

Машинист автокрана и двое рабочих устанавливали металлическую балку между сваями и мостовыми конструкциями, но она в итоге упала на одного из сотрудников. Мужчина погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека. По ч. 2 ст. 143 УК РФ виновному грозит до четырёх лет лишения свободы.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также ищут тех, кого следует привлечь в качестве обвиняемого. Из строительных компаний изъяли необходимую документацию. Расследование продолжается.

#Инна Рогова#Происшествия#Строительство#Уголовное дело#Мост#Гибель#Рабочий#Валуйский горокруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика