Троих белгородцев будут судить за призывы к экстремизму и нападения на иностранцев

Posted 13 сентября 2022, 11:19
Published 13 сентября 2022, 11:19
Modified 2 октября, 14:23
Updated 2 октября, 14:23
В августе 2019 года 21-летний житель Белгородского района опубликовал в Сети комментарии, призывающие к экстремизму. Сам он разделял взгляды о превосходстве одной расы над всеми другими. Спустя месяц молодой человек опубликовал другой комментарий, оправдывающий идеологию преступного национал-социализма.
Через год белгородец организовал экстремистское сообщество и возглавил его. Одним из участников сообщества стал 16-летний брат обвиняемого. Уже в ноябре 2020 года он написал комментарий, призывающий к преступлениям на почве расовой ненависти.
Другой участник сообщества — 19-летний парень — в начале 2021 года публиковал на своей странице в соцсети обращения, оправдывающие теракт с погибшими.
Обвиняемые не раз нападали на иностранцев, били их. Помимо этого, молодых людей обвиняют в изготовлении холодного оружия.
Уголовное дело против белгородцев в итоге возбудили по нескольким статьям: публичные призывы к экстремизму в Сети, возбуждение ненависти или вражды, реабилитация нацизма, создание экстремистского сообщества, склонение или иное вовлечение в деятельность экстремистского сообщества, участие в экстремистском сообществе, публичное оправдание терроризма, побои, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам национальной ненависти и вражды, незаконное изготовление оружия (ч. ч. 1, 1.1 ст. 282.1, ч. 2 ст. 354.1, ч. 2 ст. 280, п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2, ст. 116, ч. 4 ст. 150, ч. 4 ст. 223 УК РФ).
Следком завершил расследование. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.
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