Пятерых граждан Вьетнама поймали на границе с Украиной в Белгородской области

В шесть часов вечера 8 мая они приехали в приграничную зону у села Демидовка Краснояружского района и пошли пешком в направлении села Марьино в Сумской области Украины в обход пункта пропуска. Но были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.