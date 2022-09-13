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Posted 13 сентября 2022, 12:47

Published 13 сентября 2022, 12:47

Modified 13 сентября 2022, 12:52

Updated 13 сентября 2022, 12:52

Пятерых граждан Вьетнама поймали на границе с Украиной в Белгородской области

13 сентября 2022, 12:47
Они пытались незаконно пересечь государственную границу, за что получили сроки в колониях строгого и общего режимов.

Граждане Вьетнама в мае 2022 года находились в Москве — без паспортов и необходимых разрешений. Они решили вместе уехать на Украину, незаконно перейдя границу в Белгородской области.

В шесть часов вечера 8 мая они приехали в приграничную зону у села Демидовка Краснояружского района и пошли пешком в направлении села Марьино в Сумской области Украины в обход пункта пропуска. Но были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

В Ракитянском суде задержанные признали вину. Двое из них получили год в колонии строгого режима, трое — полгода в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Нелегалы#Государственная граница#Краснояружский район
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