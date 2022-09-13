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Posted 13 сентября 2022, 05:45

Published 13 сентября 2022, 05:45

Modified 13 сентября 2022, 06:42

Updated 13 сентября 2022, 06:42

Гладков призвал белгородцев эвакуироваться из двух сёл на границе

13 сентября 2022, 05:45
Сюжет
Губернатор
В Журавлёвке и Нехотеевке продолжают жить люди, несмотря на обстрелы ВСУ. Губернатор продолжает уговаривать население покинуть дома. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил сёла Журавлёвка и Нехотеевка, которые находятся рядом с российско-украинской границей.

Обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, ДНД, правоохранительные органы и пограничники. Все чётко выполняют свою работу. За что им отдельное спасибо.
Вячеслав Гладков

Также губернатор вместе с главой Журавлёвского сельского поселения Анжеликой Самойловой продолжают убеждать жителей Журавлёвки и Нехотеевки на время покинуть свои дома, однако уговоры не действуют. Гладков отметил, что власти продолжат предлагать людям уехать из сёл, несмотря на отказы.

Сейчас в сёла планируют завезти строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов. Напомним, дома в населённых пунктах, которые находятся рядом с госграницей, консервируют. Для этого власти закупили почти 3 тысячи конвекторов за 6,7 млн рублей.

#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Губернатор#Нехотеевка#Вячеслав Гладков
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