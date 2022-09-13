Гладков призвал белгородцев эвакуироваться из двух сёл на границе

Posted 13 сентября 2022, 05:45
Published 13 сентября 2022, 05:45
Modified 13 сентября 2022, 06:42
Updated 13 сентября 2022, 06:42
12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил сёла Журавлёвка и Нехотеевка, которые находятся рядом с российско-украинской границей.
Обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, ДНД, правоохранительные органы и пограничники. Все чётко выполняют свою работу. За что им отдельное спасибо.
Вячеслав Гладков
Также губернатор вместе с главой Журавлёвского сельского поселения Анжеликой Самойловой продолжают убеждать жителей Журавлёвки и Нехотеевки на время покинуть свои дома, однако уговоры не действуют. Гладков отметил, что власти продолжат предлагать людям уехать из сёл, несмотря на отказы.
Сейчас в сёла планируют завезти строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов. Напомним, дома в населённых пунктах, которые находятся рядом с госграницей, консервируют. Для этого власти закупили почти 3 тысячи конвекторов за 6,7 млн рублей.