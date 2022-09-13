Гладков призвал белгородцев эвакуироваться из двух сёл на границе

Сейчас в сёла планируют завезти строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов. Напомним, дома в населённых пунктах, которые находятся рядом с госграницей, консервируют. Для этого власти закупили почти 3 тысячи конвекторов за 6,7 млн рублей.