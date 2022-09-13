bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2022, 16:28

Published 13 сентября 2022, 16:28

Modified 2 октября, 14:30

Updated 2 октября, 14:30

Гладков ответил на вопрос о состоянии системы оповещения в Белгородской области

13 сентября 2022, 16:28
Сюжет
Губернатор
По словам губернатора, она работает и её регулярно проверяют, в том числе публично. Состояние системы оповещения глава региона прокомментировал в ходе прямого эфира 13 сентября.

Белгородка Ирина Носатова поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, в каком состоянии находится система оповещения в регионе. Её вопрос прозвучал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» 13 сентября.

Вячеслав Гладков заверил, что система оповещения работает.

Надеюсь, что она не понадобится. Она работает в том регламенте, который определяется нормативно-правовыми актами. Достаточно регулярно проверяется её работа. В том числе — публично.
Вячеслав Гладков

Ранее в региональном оперштабе заявили, что белгородцы в случае ЧС получат оповещения по телевидению, радио, СМС, а также от автотранспорта, оснащённого сигнальными громкоговорящими установками. Систему оповещения проверяли на исправность и эффективность.

#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Губернатор#Система оповещения#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика