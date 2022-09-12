В Белгороде нашли трактористов для 67% коммунальной техники

Posted 12 сентября 2022, 10:16
Published 12 сентября 2022, 10:16
Modified 2 октября, 14:27
Updated 2 октября, 14:27
В ходе оперативного совещания мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что вся спецтехника пока укомплектована рабочими. При этом на сегодняшний день укомплектованность трактористами, которые будут заниматься расчисткой улиц зимой, составляет 67%.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что 67% — это катастрофа.
Давайте технику, которую мы купили, заберём и отдадим Жданову. Он в этот же день наберёт трактористов, и у него будет 100%-ная наполняемость штатного расписания. Вспомните: я приезжаю, все мастерские забиты новой техникой, водителей нет, техника стоит, миллиард рублей потрачен, город завален снегом.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что повторения такой ситуации ему не нужно.
Отрицательный пример Белгорода я до вас довёл. Критерии эффективности тоже довёл. Очень плохо сработала система мониторинга. Я предлагаю информацию о работе техники сделать доступной общественности, чтобы максимально вовлекать людей. Я хочу, чтобы техника не простаивала ни на секунду.
Вячеслав Гладков
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