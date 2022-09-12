«Рано или поздно с той стороны сломаются»: артиллерист-ростовчанин о службе в СВО

Posted 12 сентября 2022, 14:34
Published 12 сентября 2022, 14:34
Modified 12 сентября 2022, 14:43
Updated 12 сентября 2022, 14:43
Выстрел бьет по ушам, полцентнера взрывчатки и железа со звонким жужжанием уносятся за горизонт.
Сколько до линии фронта мы точно не знаем, артиллеристы не говорят, да и в условиях современной войны, когда люди с успехом уничтожают друг друга за 40-50 километров, само понятие «фронта» становится довольно расплывчатым.
Я родом из Ростовской области, Мартыновский район, рядом с Волгодонском, учился там. – рассказывает о себе Владимир - в Ростове бывал конечно, часто, город интересный, старый. В 17 лет поступил в военный ВУЗ, окончил, распределился, все как у всех. Сейчас вот служу в СВО, с февраля. Моя сфера ответственности - связь в дивизионе.
Как-то изменился характер боевых действий тут с февраля к лету?
Если честно, для себя на несколько этапов могу разделить всю СВО. Первый этап – это мы просто постоянно ехали. Ежедневно большие марши, каждый раз ночуешь где-то в новом месте. Высшее командование, понятно, общую картину как-то видит, а на нашем уровне где там этот враг, какой общий расклад – не всегда понятно тут просто команды выполняешь, как положено. Второй этап, когда мы уже конкретно прибыли в одну из украинских областей и начались бои. Потом перебросили в другое место, еще через пару недель – в другое. Артиллерия сейчас – важный ресурс, постоянно должен работать. Вот и работаем там, где требуемся.
Ну, артиллерия решала в Первую мировую, уже во Вторую мировую акцент стал смещаться на авиацию, ковровые бомбардировки, вот это все. Сейчас XXI век на дворе, высокоточные ракеты, беспилотники, все кругом электронное и высокоточное… И опять без обычных пушек никак?
Конкретно по опыту, который здесь получил, могу сказать, что артиллерия в симбиозе с беспилотниками – это самое эффективное средство поражения. Вот не вижу я пока, чтоб в очень серьезных объемах применяли авиацию что мы, что противник. И если честно, не очень понимаю почему, но я же не вижу всей картины, так что это так, впечатление. А артиллерия, да, мы хорошо отрабатываем.
Самоходка на огневой позиции делает подряд несколько выстрелов. Затем следует команда – «Уходим!». Начинаем аккуратно складывать съемочное оборудование, но нам лаконично дают понять, что место тут для этого не самое подходящее «К машинам бегом!». Ответ с той стороны может прилететь в любой момент. Он скоро и прилетает.
Что про противника сказать можете? Что могут, что умеют?
Точно могу сказать, что у них есть толковая тактика с этими кочующими минометами. Я не знаю, кто им ее поставил, эту тактику, может иностранные спецы помогли, но эти пикапчики с минометом – это нормальная идея. Получается, один такой мобильный ствол может роту на какое-то время если не остановить, то сильно беспокоить, нарушить планы какие-то. Грубо говоря, неприятно же, когда по тебе все время прилетает, это отвлекает от выполнения задачи, замедляет твою боевую работу.
А если смотреть на большие калибры, на ствольную артиллерию, реактивную, то здесь преимущество по-любому, у нас будет, конечно.
И так каждый день такой обмен любезностями с обеих сторон происходит?
Каждый день, да. Но мы всё-таки почаще работаем, в большем количестве. Я думаю, рано или поздно с той стороны они или уходить будут с позиций, либо психологически сломаются. Когда регулярно по нескольку штук за раз прилетает и так каждый день, ты просто свою боевую работу и жизнедеятельность нормально вести не можешь.
Недалеко за лесополосой начинают рваться снаряды. Командир батареи Дмитрий оценивает точность стрельбы украинцев - «ну так себе». Дальше рассказывает он.
Это что сейчас происходит? По нам ответка?
Скорее всего, да, их “Грады”. «Выходы» же сейчас слышали с той стороны? Ну вот они и прилетели. Здесь все надо делать быстро, как только отстрелялись по цели, всё, сразу уходим на другую позицию. Безопасное расстояние метров 800 минимум, а чем дальше, тем лучше.
И из чего стреляет противник?
Если о ствольной артиллерии, то есть у них и советские наши “Акации”, есть американские M777, это которые «Топоры». Про эти американские установки всякие волшебные истории рассказывают, но так-то ничем особо они от нашей «Мсты» не отличается, дальность примерно такая же.
А подготовка у них как?
Бывает, накидывают нам, да, но косячат часто, бьют «на дурака», то есть выбирают район и туда начинают наваливать. А там попал - не попал, не особо разбираются. Стреляем по количеству больше мы и у нас точные цели все, плановые.
Я так вижу, что корректировка у укров так себе, видимо, у них от старой школы мало кого уже осталось. Слышал, что они сейчас набирают уже чуть ли не тех, кто только школу закончил. Даже женщин, девчонок еще совсем молодых, а за такое время нормального специалиста-корректировщика не обучишь.
Но говорят, же, что них якобы перевес по беспилотникам?
Насчет перевеса не знаю, но летают они часто, это да. Жужжит там где-то на приличной высоте, невооруженным взглядом, особенно если против солнца, и не разглядишь. Так что нужно постоянно маневрировать, уходить с огневых позиций быстро, сразу как отработали.
Потери были у вас?
Я в СВО с февраля, с первого дня, за это время в дивизионе двухсотых не было ни одного. Раненых было трое, это да, ответка прилетела быстро тогда, но это уже довольно давно, месяца три назад, в самом начале. Остальные все живы-здоровы.
Отдыхаете вы тут как?
Как-то не задумывался про это, что тут отдых вообще... Работаем посменно: отстрелялись, приехали со смены, поели, легли спать. Да тут особо по части отдыха не придумаешь ничего. Бригада баню разворачивает, но мы чаще всего своими силами организовываем, воды из колодца или озера набрали, поставили летний душ. Погода позволяет, тепло, так же как дома.
Комбат уходит ставить задачу экипажу самоходки, к нам возвращается Владимир.
Командир батареи вот говорит, что отдыхать особо некогда, сплошная рабочая рутина. Что, прямо так, совсем никакого досуга?
Ну есть момент такой. Стреляем каждый день и много, а после стрельбы дозагрузка, вопросы снабжения и т.д. Хотя, если о досуге, то вот кино смотрим.
Откуда ж вы его берете?
Ну, мы постоянно же передислоцируемся, иногда оказываемся в районах, где есть интернет. Ребята тогда качают фильмы, сразу с запасом.
Это по несколько сезонов какого-нибудь сериала что ли?
Не, я сериалы не смотрю, фильмы.
И какое же кино тут особой популярностью у личного состава пользуется?
Как будто, от того что мы на службе в СВО, у нас прям и вкусы сразу поменялись? (смеется). То, что до начала всего этого нравилось, то и сейчас нравится.
Ну на военную тематику фильмы, наверное, тут лучше заходят?
Да я как раньше их смотрел, так и сейчас смотрю. Из того, что запомнилось за последнее время – «Т-34» вполне ничего. А по более современной тематике – «Турист», пожалуй.
Семья у вас есть?
Жена. В феврале, когда уже было ясно, к чему дело идет, я ей до последнего не говорил, где окажусь. Ну а когда уже заехали, там и так всё понятно было. Просто сказал, что работаем, в принципе, ведь не соврал никак. Работаем же. Связь есть, все с семьями общаются, с этим тут проблем никаких, как и вообще с бытом.
Жена волнуется сильно?
Ну как… Она жена офицера. Не истерит. Но переживает.