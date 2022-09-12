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Posted 12 сентября 2022, 11:23

Published 12 сентября 2022, 11:23

Modified 13 сентября 2022, 09:08

Updated 13 сентября 2022, 09:08

Продленка в школах Белгорода: что входит и сколько будет стоить в 2022–2023 году

Продленка в школах Белгорода: что входит и сколько будет стоить в 2022–2023 году

12 сентября 2022, 11:23
Фото: 1MI. Продленка в школах Белгорода: что входит и сколько будет стоить в 2022–2023 году
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Школьники
Продленка в школах Белгорода практически не представлена. В школах вместо ГПД действует система полного дня. Какие изменения ждут систему в новом учебном году? Откроют ли продленки? Кто сможет посещать ее бесплатно? Читайте в нашем материале.

Белгородская область — один из немногих регионов РФ, где практикуется система «школа полного дня». При такой системе дети находятся в школе с 8:00 до 18:00 часов, посещают занятия, а после них остаются в учебном заведении, делают уроки и занимаются в секциях или кружках по интересам. Это касается всех учеников — и начальных классов, и старшеклассников.

В рамках этого времени школьники также могут дополнительно заниматься с педагогами, наверстывать упущенный или непонятый материал, получать консультацию по ОГЭ и ЕГЭ и многое другое. При такой системе ребятам полагается трехразовое питание.

Конечно, школу полного дня необязательно посещать всем, а только тем, кто выразил такое желание. Таким образом, новая система полностью вытеснила необходимость в группах продленного дня (ГПД), так как предоставляет родителям самое главное — присмотр за ребенком, а детям — полноценный и полезный досуг.

Систему полного дня начали внедрять в Белгородской области в 2019 году, заявив, что к 2021-му охват будет уже ощутимым. Опять же в области не стали принуждать к новой системе все школы. Только те, в которых есть все необходимые ресурсы и условия.

Недавно о продленках в регионе заговорили вновь в связи с законом, который подписал президент Владимир Путин — о едином подходе к организации групп продленного дня.  В августе на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым одна из родительниц задала вопрос, будут ли в регионе открываться продленки, так как школы полного дня многим неудобны, так как детей приходится забирать только вечером, а хотелось бы после обеда.

Глава региона отметил, что система полного дня хорошо зарекомендовала себя за два с лишнем года и хорошо воспринимается населением. Однако пообещал, что обсудит этот вопрос более детально.  

«Дал поручение министру образования Белгородской области Андрею Милёхину. Обязательно нужно обсудить предложение с родительским сообществом. До 1 сентября никаких изменений не будет. Дальше — решение за родителями. Сколько людей, столько и мнений. Тогда уже будем принимать окончательное решение», — ответил Вячеслав Гладков.
Продленка в школах Белгорода в 2022–2023 году
Продленка в школах Белгорода в 2022–2023 году. Фото: объясняем.рф

Единый подход к организации групп продленного дня

Если в регионе примут решение об открытии ГПД, то необходимо будет учесть новшество в организации продленок. Это вовлечение ребят в полноценный образовательный процесс, обеспечение полезного досуга, разработка программ для дополнительного развития детей и многое другое.

Соответствующие поправки внесены в закон «Об образовании».  

Единый подход к организации групп продленного дня
Единый подход к организации групп продленного дня. Фото: 1MI

Как будет организована продленка?

Как сообщили в администрации региона, согласно закону «Об образовании», присмотр и уход, которые осуществляются в группе продленного дня, — это не образовательная услуга. Поэтому она не может финансироваться из бюджетных средств. В этой связи учредитель образовательной организации (администрации муниципалитетов или министерство образования для областных школ) устанавливает размер родительской оплаты, которая будет компенсировать услуги по присмотру и уходу

Иными словами, школы по согласованию с Министерством образования могут сами определять стоимость за услугу продленки.  

Как будет организована продленка?
Как будет организована продленка?. Фото: 1MI

Чем будут заняты дети на продленке?

В ГПД для детей должна быть создана программа дополнительного образования. Это различные спортивные секции, творческие кружки, студии. Воспитатели могут организовывать экскурсии, походы, посещение театров и музеев и многое другое.

Особое внимание уделяется спорту. Важно устраивать для детей забавные состязания, давать посильную нагрузку растущему организму.

Чем будут заняты дети на продленке?
Чем будут заняты дети на продленке?. Фото: 1MI

Сколько будет стоить продленка?

Цена за пребывание школьника в группе продленного дня формируется из расчета общего количества часов, которые преподаватель или воспитатель может отработать в неделю. По действующим тарифам в Белгородской области, оплата составляет 501 рубль в месяц за ребенка. Учредители могут устанавливать другие цены, регулируя их в сторону уменьшения либо увеличения.

Также цена за продленку зависит от питания. Если питание в школе дорогое, то и цена, соответственно, будет выше.  

Сколько будет стоить продленка?
Сколько будет стоить продленка?. Фото: объясняем.рф

Кто может бесплатно посещать продленку в школе?

Руководство школы также наделено полномочиями по установлению категорий лиц, которым услуга продленки может быть предоставлена бесплатно. Например, речь идет о такой уязвимой социальной категории, как многодетные семьи.

Кроме того, сейчас Минпросвещения выпустило рекомендации, согласно которым дети, прибывшие из ДНР, ЛНР и с Украины, получат данную услугу бесплатно.

Кто может бесплатно посещать продленку в школе?
Кто может бесплатно посещать продленку в школе?. Фото: 1MI
#Школьники#Дети#Школа#Начальные классы
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