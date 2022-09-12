Продленка в школах Белгорода: что входит и сколько будет стоить в 2022–2023 году

Недавно о продленках в регионе заговорили вновь в связи с законом, который подписал президент Владимир Путин — о едином подходе к организации групп продленного дня. В августе на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым одна из родительниц задала вопрос, будут ли в регионе открываться продленки, так как школы полного дня многим неудобны, так как детей приходится забирать только вечером, а хотелось бы после обеда.