При обстреле Логачёвки погибла гражданка Украины, ещё четыре человека ранены

12 сентября со стороны Украины обстреляли погранпункт в Валуйском городском округе. Сначала сообщалось, что пострадавших нет, но после губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрела погибла 80-летняя женщина — она была гражданкой Украины.