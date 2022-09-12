При обстреле Логачёвки погибла гражданка Украины, ещё четыре человека ранены

Posted 12 сентября 2022, 14:41
Published 12 сентября 2022, 14:41
Modified 12 сентября 2022, 14:42
Updated 12 сентября 2022, 14:42
12 сентября со стороны Украины обстреляли погранпункт в Валуйском городском округе. Сначала сообщалось, что пострадавших нет, но после губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрела погибла 80-летняя женщина — она была гражданкой Украины.
Ещё четверых пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. Они получили ранения средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, ещё один — житель Логачёвки. Им оказывается медицинская помощь.
Также в селе разрушения получили часть построек и частных домов, автомобили и линия электропередачи. Аварийные службы временно отключили газ и электричество. Восстановить всё власти горокруга обещают в максимально короткие сроки.