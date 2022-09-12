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Posted 12 сентября 2022, 14:41

Published 12 сентября 2022, 14:41

Modified 12 сентября 2022, 14:42

Updated 12 сентября 2022, 14:42

При обстреле Логачёвки погибла гражданка Украины, ещё четыре человека ранены

12 сентября 2022, 14:41
Вячеслав Гладков рассказал о жертвах обстрела пограничного пункта Логачёвка в Белгородской области. Есть погибшие и раненые.

12 сентября со стороны Украины обстреляли погранпункт в Валуйском городском округе. Сначала сообщалось, что пострадавших нет, но после губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрела погибла 80-летняя женщина — она была гражданкой Украины.

Ещё четверых пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. Они получили ранения средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, ещё один — житель Логачёвки. Им оказывается медицинская помощь.

Также в селе разрушения получили часть построек и частных домов, автомобили и линия электропередачи. Аварийные службы временно отключили газ и электричество. Восстановить всё власти горокруга обещают в максимально короткие сроки.

Напомним, по обстрелявшим Логачёвку украинским военнослужащим нанесли авиаудар. Также днём 12 сентября в Белгороде сработала система противовоздушной обороны.

#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Валуйский горокруг#Логачёвка
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