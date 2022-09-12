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Posted 12 сентября 2022, 06:55

Published 12 сентября 2022, 06:55

Modified 2 октября, 14:29

Updated 2 октября, 14:29

Новая маршрутная сеть в Белгородской агломерации будет беспересадочной

12 сентября 2022, 06:55
Сюжет
Губернатор
О маршрутной сети главе Белгородской области Вячеславу Гладкову рассказал его заместитель Владимир Базаров. Она на 80% повторяет модель предыдущей маршрутной сети. Также чиновник рассказал, что пересадочную систему внедрять не будут.

По словам Базарова, Московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта закончил работу над маршрутной сетью Белгородской агломерации.

Чиновник добавил, что предыдущая маршрутная сеть, которая была разработана и обсуждена с людьми, вызвала массу негатива, так как там была применена пересадочная модель проезда от точка «А» к точке «Б».

Человеку, вроде бы, и ждать меньше, но ему нужно два-три раза пересесть с одного транспорта на другой.  Когда мы это обсудили с людьми, это вызвало много негатива. Модель была переработана. Новая модель, которая сделана, примерно на 80% повторяет ту модель, которая действует сегодня.
Владимир Базаров

Базаров отметил, что специалисты проанализировали все маршрутные потоки, определили пути, по которым оптимально двигаться транспорту, а также удалили избыточные дублирования. По итогам остаётся 15 магистральных маршрутов и добавляется несколько маршрутов из ИЖС.

Напомним, как ранее рассказал мэр Белгорода Антон Иванов, по запуску новой маршрутной сети действительно есть сбой. Цена ошибки высока, поэтому всё нужно выверить.

#Кристина Семенчук#Город#Губернатор#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков#Маршрутная сеть
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