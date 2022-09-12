Новая маршрутная сеть в Белгородской агломерации будет беспересадочной

Posted 12 сентября 2022, 06:55
Published 12 сентября 2022, 06:55
Modified 2 октября, 14:29
Updated 2 октября, 14:29
По словам Базарова, Московский научно-исследовательский институт автомобильного транспорта закончил работу над маршрутной сетью Белгородской агломерации.
Чиновник добавил, что предыдущая маршрутная сеть, которая была разработана и обсуждена с людьми, вызвала массу негатива, так как там была применена пересадочная модель проезда от точка «А» к точке «Б».
Человеку, вроде бы, и ждать меньше, но ему нужно два-три раза пересесть с одного транспорта на другой. Когда мы это обсудили с людьми, это вызвало много негатива. Модель была переработана. Новая модель, которая сделана, примерно на 80% повторяет ту модель, которая действует сегодня.
Владимир Базаров
Базаров отметил, что специалисты проанализировали все маршрутные потоки, определили пути, по которым оптимально двигаться транспорту, а также удалили избыточные дублирования. По итогам остаётся 15 магистральных маршрутов и добавляется несколько маршрутов из ИЖС.
Напомним, как ранее рассказал мэр Белгорода Антон Иванов, по запуску новой маршрутной сети действительно есть сбой. Цена ошибки высока, поэтому всё нужно выверить.
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