Армения и Грузия — народы, хранимые Россией

Армения и Грузия в составе СССР

В советское время Грузия считалась самой «богатой» республикой в составе СССР, и сами жители этой ныне независимой страны с ностальгией вспоминают 70-е годы прошлого века, когда они «жили при коммунизме». Союзными властями было создано свыше 50 тысяч предприятий (в их числе — уникальный завод ферросплавов в Зестафони), более 40 тысяч объектов здравоохранения, многие десятки миллионов квадратных метров жилья, построены разветвленная железнодорожная сеть и первоклассные автодороги, каскадные ГЭС, приморские и горные курорты. Была организована и уже к середине 70-х завершена полная газификация республики. Начиная с 60-х годов, в республику ежегодно вкладывались многие миллиарды, а то и десятки миллиардов рублей. В бюджете республики оставалось минимум 60% валютной и рублевой прибыли. Всего в советский период в Грузию было вложено более 500 миллиардов долларов. В Тбилиси ещё и самостоятельно распределяли союзные дотации, в том числе и по регионам — фантастическая вольность по тем временам. В результате Абхазия с Южной Осетией реально получали в целом лишь 5-7% средств, что стало одной из причин подспудного роста недовольства в этих краях (и имело последствия уже в постсоветский период). Более того, 6-8% земли были в частных руках, и урожаи с них беспрепятственно вывозились на рынки в Москве, Ленинграде и других городах РСФСР. Средний уровень зарплаты, пенсий, стипендий и социальных пособий в советской Грузии был минимум на 20% выше, а розничные цены и тарифы — на 15–25% ниже российских.