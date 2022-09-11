Новым председателем колхоза имени Горина выбрали Виталия Артюха

За несколько дней до выборов у Виталия Артюха прошли обыски силовиков, после чего он попал в больницу. Другого кандидата в председатели Романа Перунова возили на допрос, но обвинения никто не предъявил. Заместитель председателя по инновациям Сергей Сазонов снял свою кандидатуру. Чтобы узнать подробности инцидента, «Бел.Ру» направило в УМВД России по Белгородской области официальный запрос информации.