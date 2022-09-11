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Posted 11 сентября 2022, 13:43

Published 11 сентября 2022, 13:43

Modified 12 сентября 2022, 06:58

Updated 12 сентября 2022, 06:58

Новым председателем колхоза имени Горина выбрали Виталия Артюха

11 сентября 2022, 13:43
Сюжет
Эксклюзив
Выборы в крупнейшем колхозе Белгородской области, который находится в селе Бессоновка Белгородского района, состоялись 10 сентября. Незадолго до них у победителя выборов прошли обыски силовиков.

Как сообщили «Бел.Ру» в колхозе имени Горина, по итогам голосования победителем признан Виталий Артюх — главный зоотехник отрасли КРС. Помимо него, на кресло руководителя колхоза претендовали заместитель председателя по инновациям Сергей Сазонов, главный агроном Роман Перунов и начальник автопарка Валерий Перунов.

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За несколько дней до выборов у Виталия Артюха прошли обыски силовиков, после чего он попал в больницу. Другого кандидата в председатели Романа Перунова возили на допрос, но обвинения никто не предъявил. Заместитель председателя по инновациям Сергей Сазонов снял свою кандидатуру. Чтобы узнать подробности инцидента, «Бел.Ру» направило в УМВД России по Белгородской области официальный запрос информации.

Точная статистика прошедших выборов станет известна завтра, 12 сентября. «Бел.Ру» продолжает следить за развитием ситуации.

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#Белгородская область#Экономика#Бессоновка#Эксклюзив
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