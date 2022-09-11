Новым председателем колхоза имени Горина выбрали Виталия Артюха

Posted 11 сентября 2022, 13:43
Published 11 сентября 2022, 13:43
Modified 12 сентября 2022, 06:58
Updated 12 сентября 2022, 06:58
Как сообщили «Бел.Ру» в колхозе имени Горина, по итогам голосования победителем признан Виталий Артюх — главный зоотехник отрасли КРС. Помимо него, на кресло руководителя колхоза претендовали заместитель председателя по инновациям Сергей Сазонов, главный агроном Роман Перунов и начальник автопарка Валерий Перунов.
За несколько дней до выборов у Виталия Артюха прошли обыски силовиков, после чего он попал в больницу. Другого кандидата в председатели Романа Перунова возили на допрос, но обвинения никто не предъявил. Заместитель председателя по инновациям Сергей Сазонов снял свою кандидатуру. Чтобы узнать подробности инцидента, «Бел.Ру» направило в УМВД России по Белгородской области официальный запрос информации.
Точная статистика прошедших выборов станет известна завтра, 12 сентября. «Бел.Ру» продолжает следить за развитием ситуации.