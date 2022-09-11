Что случилось в Белгородской области 11 сентября

Вечером 10 сентября на место выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Уже утром 11 сентября на границе не осталось очередей — люди благополучно пересекли границу. Большинство из них ехали на личных авто транзитом через Белгородскую область, в пунктах временного размещения сейчас находятся 1342 человека, ещё 400 — на железнодорожном вокзале. Людей обеспечили всем необходимым. Ситуация находится под контролем властей. А волонтёры тем временем набирают добровольцев для помощи беженцам.