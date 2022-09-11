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Posted 11 сентября 2022, 16:00

Published 11 сентября 2022, 16:00

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

Что случилось в Белгородской области 11 сентября

11 сентября 2022, 16:00

Белгород решает вопрос с наплывом беженцев из Харьковской области

Сюжет
Новости Белгорода
Резкий наплыв беженцев с Украины, первые итоги голосования и результаты скандальных выборов в колхозе имени Горина под Белгородом. «Бел.Ру» рассказывает о самых громких событиях этого дня.

Наплыв беженцев

10 сентября стало известно об огромных очередях машин, которые скопились у пункта пропуска в Шебекинском округе. Люди проводили в очередях по несколько дней без запасов еды и воды, им помогали волонтёры.

Вечером 10 сентября на место выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Уже утром 11 сентября на границе не осталось очередей — люди благополучно пересекли границу. Большинство из них ехали на личных авто транзитом через Белгородскую область, в пунктах временного размещения сейчас находятся 1342 человека, ещё 400 — на железнодорожном вокзале. Людей обеспечили всем необходимым. Ситуация находится под контролем властей. А волонтёры тем временем набирают добровольцев для помощи беженцам.

На ж/д вокзале Белгорода разместили около 400 беженцев из Харьковской области
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Первые итоги голосования

За первые два дня выборов в Белгородской области проголосовала четверть избирателей. В белгородской облдуме выбирают депутата по Ракитянскому одномандатному округу № 18, а в Старом Осколе и Губкине — Совет депутатов.

10 сентября выборы прошли без происшествий, 11 сентября Старооскольская ТИК зарегистрировала две жалобы на нарушение порядка агитации. Их рассматривает УМВД России по Белгородской области.

Сегодня в Старом Осколе проголосовал самый пожилой житель — 102-летний Виктор Георгиевич Кузнецов. А вчера на избирательный участок пришли молодожёны.

По данным Избирательной комиссии Белгородской области на 15:00 11 сентября, явка избирателей составила 32,55% — 107 387 избирателей. По одномандатному округу № 18 проголосовали 27 860 человек (64,57%). В Губкинском округе — 25 312 (31,28%), в Старом Осколе — 54 215 (26,34%).

Во второй день выборов в Белгородской области зарегистрированы две жалобы
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Скандальные выборы в колхозе

Сегодня стали известны результаты выборов нового председателя колхоза имени Горина, который находится в селе Бессоновка Белгородского района. Незадолго до выборов у главного претендента на победу Виталия Артюха прошли обыски силовиков. Второго лидера среди кандидатов Романа Перунова возили на допрос, но в чём его подозревают, не сообщили. Третий кандидат — заместитель председателя по инновациям Сергей Сазонов — снял свою кандидатуру.

Всего на пост председателя претендовали четыре человека. Четвёртым стал начальник автопарка Валерий Перунов. Чтобы разобраться, с чем связано внимание правоохранителей к кандидатам в председатели колхоза, «Бел.Ру» направило в полицию официальный запрос информации.

Несмотря на загадочные обыски и допросы, выборы в колхозе имени Горина 10 сентября всё-таки состоялись. И победителем ожидаемо стал Виталий Артюх, который после обысков попал в больницу. Точная статистика выборов станет известна завтра, 12 сентября.

Новым председателем колхоза имени Горина выбрали Виталия Артюха
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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