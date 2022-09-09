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Posted 9 сентября 2022, 15:25

Published 9 сентября 2022, 15:25

Modified 10 сентября 2022, 09:23

Updated 10 сентября 2022, 09:23

В центре Белгорода отремонтируют дорогу и сделают приподнятый пешеходный переход

9 сентября 2022, 15:25
Сюжет
Госзакупки
Дорожное сооружение сделают на участке улицы Победы до Князя Трубецкого. Завершить работы должны к концу ноября.

На сайте госзакупок появился тендер на ремонт улицы Победы (от улицы Князя Трубецкого до Белгородского полка) в Белгороде. Заказчиком выступило управление капитального строительства администрации Белгорода.

В ведомости объёмов работ заявлено, что на участке отремонтируют дорогу, установят бордюры, а также оборудуют приподнятый пешеходный переход. Также на тротуарах появится новая плитка.

В рамках контракта подрядчик должен будет озеленить территорию партерным и обыкновенным газоном. Ухаживать за ним должна компания — победитель аукциона.

Установят на территории и дорожные знаки, а на асфальте сделают разметку.

Все работы оценили в 65,1 млн рублей, а завершить их подрядчик обязуется к 30 ноября этого года.

 

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