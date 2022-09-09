В Союзе операторов наружной рекламы представили свои правки к закону «О рекламе»

Posted 9 сентября 2022, 14:03
Published 9 сентября 2022, 14:03
Modified 9 сентября 2022, 14:03
Updated 9 сентября 2022, 14:03
Изначально законопроект с поправками предполагал создание единого оператора цифровых рекламных конструкций. Он должен будет формировать схемы цифровых рекламных объектов и их размещения по всей территории России. При этом не учитываются уже имеющиеся конструкции, а у органов местного самоуправления не будет влияние на решения данного органа. Такое положение закреплялось на 30 лет, пишет lenta.ru.
Сообщается, что лидеры парламентских партий усмотрели в данной схеме угрозу рабочим местам.
Учредитель медиагруппы «РИМ» Илья Фомин считает, что вместо единого оператора цифровых рекламных конструкций нужен единый оператор информационной системы. Ему следует поручить модерацию рекламного контента, а также контроль за централизованным размещением социальной информации. Речь идёт в том числе о сообщениях, которые требуется экстренно размещать на экранах по всей территории Российской Федерации. У этой структуры должна быть возможность подключаться к программному обеспечению региональных операторов, чтобы такой контент оперативно загружался на их цифровые носители.
Возглавляющая Союз операторов наружной рекламы Евгения Волгина считает, что следует унифицировать правила безопасности, действующие в отношении используемого операторами наружки софта. Это программное обеспечение должно разрабатываться исключительно отечественными компаниями, в полном соответствии с требованиями Минцифры. Также она отметила, что это станет стимулом для развития цифровизации государства.
Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, отметил, что сделать закон «О рекламе» максимально эффективным можно, только если хорошо проработать его и принять без спешки. В противном случае может появиться негативная реакция от антимонопольного комитета, рекламистов и исполнительной власти.
Напомним, Союз операторов наружной рекламы был создан для совместной работы с органами власти при адаптации закона о рекламе для всех сегментов рынка. В союзе 471 компания из 217 российских городов. Это не только участники рекламного рынка, но и представители так называемого смежного рынка.