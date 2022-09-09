В Союзе операторов наружной рекламы представили свои правки к закону «О рекламе»

Учредитель медиагруппы «РИМ» Илья Фомин считает, что вместо единого оператора цифровых рекламных конструкций нужен единый оператор информационной системы. Ему следует поручить модерацию рекламного контента, а также контроль за централизованным размещением социальной информации. Речь идёт в том числе о сообщениях, которые требуется экстренно размещать на экранах по всей территории Российской Федерации. У этой структуры должна быть возможность подключаться к программному обеспечению региональных операторов, чтобы такой контент оперативно загружался на их цифровые носители.