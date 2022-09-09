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Posted 9 сентября 2022, 06:45

Published 9 сентября 2022, 06:45

Modified 9 сентября 2022, 07:28

Updated 9 сентября 2022, 07:28

В горбольнице № 2 Белгорода построят новый лечебный корпус

9 сентября 2022, 06:45
Сюжет
Медицина
Строительство обсудили министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Вячеслав Гладков, сообщили в региональном правительстве.

В горбольнице № 2 появится новый лечебный корпус. Его строительство обсудили глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Вячеслав Гладков. Строить корпус будут с федеральной поддержкой.

Как рассказал Гладков, после завершения строительства лечебно-диагностические мероприятия будут проходить в одном месте. Корпус рассчитан на 467 мест.

Проектно-сметная документация уже готова. Также пройдена необходимая экспертиза. Предполагается, что появление нового корпуса решит вопрос с оказанием оперативной помощи пациентам, которые находятся в неотложном состоянии. 

 

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