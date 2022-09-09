В горбольнице № 2 Белгорода построят новый лечебный корпус

Posted 9 сентября 2022, 06:45
Published 9 сентября 2022, 06:45
Modified 9 сентября 2022, 07:28
Updated 9 сентября 2022, 07:28
В горбольнице № 2 появится новый лечебный корпус. Его строительство обсудили глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Вячеслав Гладков. Строить корпус будут с федеральной поддержкой.
Как рассказал Гладков, после завершения строительства лечебно-диагностические мероприятия будут проходить в одном месте. Корпус рассчитан на 467 мест.
Проектно-сметная документация уже готова. Также пройдена необходимая экспертиза. Предполагается, что появление нового корпуса решит вопрос с оказанием оперативной помощи пациентам, которые находятся в неотложном состоянии.