Руководство колхоза им. Горина рассказало о предвыборном скандале

Posted 9 сентября 2022, 19:56
Published 9 сентября 2022, 19:56
Modified 9 сентября 2022, 19:56
Updated 9 сентября 2022, 19:56
Ранее журналисты «Бел.Ру» написали об инцидентах при проведении предвыборной кампании в колхозе им. Горина под Белгородом. Чтобы подробнее разобраться в ситуации, мы встретились с представителями руководства кооператива, которые высказали свою точку зрения.
Как отметил временно исполняющий обязанности председателя колхоза Василий Борзенков, руководство возмущено негативной информацией, которая была высказана в адрес правительства Белгородской области. Что касается ситуации с обысками, он отметил, что прогнозов не может дать, но думает, что не нужно было паниковать и бояться.
Проверкой занимаются определённые органы. И правильно делают — нужно проверять. Чего боятся человеку, если он не причастен ни к чему? Зачем нужен ажиотаж? Оскорбили? Есть правоохранительные органы, в которые можно обратиться. В чём проблема, если будет проведена проверка? Пусть и меня проверят, я сам покажу, что у меня есть в компьютере. Если я, допустим, в чём-то виноват, тогда можно бояться. Если ни в чём не замешан, чего бояться? У нас 10 сентября состоятся выборы. Мы провели совместное заседание правления, утвердили регламент, всё расписано, обеспечим транспортом избирателей и проведём собрание. Голосование за председателя будет тайное, по некоторым вопросам будет открытое голосование.
Василий Борзенков
Журналисты «Бел.Ру» поинтересовались, почему сам временно исполняющий обязанности председателя не выставил свою кандидатуру на выборы. Борзенков рассказал, что работает в хозяйстве с 1973 года. Он прошёл по ступенькам, начиная от мастера-наладчика до зампредседателя колхоза.
Я посвятил предприятию свою жизнь. Кооператив — это моя вторая родина. Поэтому мне будет очень жаль, что если что-то произойдёт с хозяйством. Я никогда не рвался и не рвусь к власти. Но мне важно, чтобы у руля был тот человек, который бы повёл за собой коллектив. Нужно понимать, что есть молодые, перспективные специалисты. Нужно вовремя уступать. Пусть работает молодёжь — это их будущее. Пока мы живы, можем их чему-то поучить. Что касается кандидатов: если мы выбираем человека — он должен быть примером. У него должны быть высокие показатели производства. Нам нужна экономика. Любая отрасль, которая есть в хозяйстве, должна приносить прибыль.
Василий Борзенков
Пообщались журналисты и с заместителем председателя по инновациям Сергеем Сазоновым. На работу в колхоз он пришёл в 2009 году, а в 2017 году стал заместителем председателя по инновациям. В его зоне ответственности – по большей части экономические вопросы. Сазонов отметил, что возмущён негативной информацией, которая исходит в адрес органов администрации.
Он добавил, что по роду своих должностных обязанностей периодически взаимодействует с органами власти, отношение которых к хозяйству характеризует только с положительной стороны. Что касается предстоящих выборов, свою кандидатуру он снял.
Я действительно снял свою кандидатуру, чтобы избежать слухов, сплетен. Это вредит предприятию. Потому что некие работники, вместо того, чтобы заниматься производством, начинают что-то выдумывать. Мне непонятно, кто изнутри пытается расшатать коллектив, чтобы выборы не состоялись. Я самостоятельно, без принуждения, снял свою кандидатуру. Ещё остаются три кандидата. Я призываю всех — обязательно нужно прийти и проголосовать. Я в грязные игры не играю. Я хочу, чтобы ситуация в хозяйстве стабилизировалась и не страдало производство. Я за то, чтобы председателем стал порядочный человек, который хорошо бы относился к людям, который знает, что такое честь и достоинство.
Сергей Сазонов
Свою позицию высказал и начальник службы внутренней безопасности и аудита колхоза Юрий Юрченко. Он отметил, что руководство кооператива и он лично активно поддерживает проведение спецоперации. Этому подтверждением являются грамоты, которые были получены от силовых ведомств.
Но в коллективе есть горсть сотрудников, которые данную позицию не разделяют. Поэтому предвыборная кампания не прошла без скандалов.
Мы принимали участие в помощи военным, возведении жилья, оказывали гуманитарную помощь. Есть некоторая часть сотрудников, которые против, что мы оказываем эту помощь. И у них свои убеждения. Они близко общались с нашим беглым председателем, и они полностью разделяют и поддерживают его взгляды. Если к власти придёт человек пророссийских взглядов, то вся их система нарушится, а она культивировалась годами. Им хочется, чтобы всё осталось, как есть.
Юрий Юрченко
Тем не менее, выборы в СПК «Колхоз имени Горина» не будут отменены. Плановая подготовка завершена. И если больше не произойдёт никаких казусов, в СПК выберут нового председателя уже 10 сентября.