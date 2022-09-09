Руководство колхоза им. Горина рассказало о предвыборном скандале

Пообщались журналисты и с заместителем председателя по инновациям Сергеем Сазоновым. На работу в колхоз он пришёл в 2009 году, а в 2017 году стал заместителем председателя по инновациям. В его зоне ответственности – по большей части экономические вопросы. Сазонов отметил, что возмущён негативной информацией, которая исходит в адрес органов администрации.