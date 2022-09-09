Озвучена ориентировочная дата проведения референдумов на освобожденных территориях

В частности, на вопрос о том, планируют ли жители указанных областей участвовать в референдуме по вопросу территориальной принадлежности региона, жители Запорожской области в большинстве своем заявили, что готовы это сделать (74%). Еще 13% опрошенных сообщили о намерении проигнорировать референдум. А в Херсонской области участвовать в опросе пожелал 61% местных жителей, а 22% сказали, что не собираются принимать участие в референдуме. При этом о желании войти в состав РФ заявили 71% респондентов в Запорожье и 63% в Херсонской области.