Озвучена ориентировочная дата проведения референдумов на освобожденных территориях

Posted 9 сентября 2022, 16:18
Published 9 сентября 2022, 16:18
Modified 9 сентября 2022, 16:20
Updated 9 сентября 2022, 16:20
Вопрос проведения референдумов обсуждался на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Озвученную Турчаком дату подтвердил также Кирилл Стремоусов из херсонской военно-гражданской администрации (ВГА). Он отметил, что прогнозируется примерно 80-процентная явка граждан, пишет Pravda.Ru.
Согласно статистическим данным, в случае вхождения освобожденных областей в состав РФ свыше миллиона российских граждан выражают готовность переехать туда жить, работать и вести бизнес — как это было в случае с Крымом, куда в 2014 году переехало более миллиона россиян.
Институт социального маркетинга ИНСОМАР провел социологическое исследование, целью которого было выяснить, каким видят своё будущее жители Запорожской и Херсонской областей Украины.
В частности, на вопрос о том, планируют ли жители указанных областей участвовать в референдуме по вопросу территориальной принадлежности региона, жители Запорожской области в большинстве своем заявили, что готовы это сделать (74%). Еще 13% опрошенных сообщили о намерении проигнорировать референдум. А в Херсонской области участвовать в опросе пожелал 61% местных жителей, а 22% сказали, что не собираются принимать участие в референдуме. При этом о желании войти в состав РФ заявили 71% респондентов в Запорожье и 63% в Херсонской области.
Также сообщается, что в ближайшие годы аналогичные референдумы могут быть проведены в ряде других областей юга Украины.