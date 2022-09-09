bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2022, 16:18

Published 9 сентября 2022, 16:18

Modified 9 сентября 2022, 16:20

Updated 9 сентября 2022, 16:20

Озвучена ориентировочная дата проведения референдумов на освобожденных территориях

Озвучена ориентировочная дата проведения референдумов на освобожденных территориях

9 сентября 2022, 16:18
Фото: 1MI.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что датой проведения референдумов на освобожденных территориях по вопросу присоединения к Российской Федерации может стать четвертое ноября.

Вопрос проведения референдумов обсуждался на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Озвученную Турчаком дату подтвердил также Кирилл Стремоусов из херсонской военно-гражданской администрации (ВГА). Он отметил, что прогнозируется примерно 80-процентная явка граждан, пишет Pravda.Ru.

Согласно статистическим данным, в случае вхождения освобожденных областей в состав РФ свыше миллиона российских граждан выражают готовность переехать туда жить, работать и вести бизнес — как это было в случае с Крымом, куда в 2014 году переехало более миллиона россиян.

Институт социального маркетинга ИНСОМАР провел социологическое исследование, целью которого было выяснить, каким видят своё будущее жители Запорожской и Херсонской областей Украины.

В частности, на вопрос о том, планируют ли жители указанных областей участвовать в референдуме по вопросу территориальной принадлежности региона, жители Запорожской области в большинстве своем заявили, что готовы это сделать (74%). Еще 13% опрошенных сообщили о намерении проигнорировать референдум. А в Херсонской области участвовать в опросе пожелал 61% местных жителей, а 22% сказали, что не собираются принимать участие в референдуме. При этом о желании войти в состав РФ заявили 71% респондентов в Запорожье и 63% в Херсонской области.

Также сообщается, что в ближайшие годы аналогичные референдумы могут быть проведены в ряде других областей юга Украины.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика