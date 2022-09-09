На белгородского судебного пристава возбудили уголовное дело

Posted 9 сентября 2022, 12:43
Published 9 сентября 2022, 12:43
Modified 2 октября, 14:30
Updated 2 октября, 14:30
В Старом Осколе судебный пристав присвоил 29 тыс. рублей, которые выплатил должник. Против сотрудника отдела ФССП возбудили уголовное дело.
О преступлении стало известно после проверки прокуратуры. Как уточнили в ведомстве, пристав ввёл должника в заблуждение и присвоил деньги себе. Также чиновник вынес незаконное постановление об окончании исполнительного производства.
Против пристава возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения. Ход расследования находится под контролем прокуратуры региона.
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