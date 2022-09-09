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Posted 9 сентября 2022, 12:43

Published 9 сентября 2022, 12:43

Modified 2 октября, 14:30

Updated 2 октября, 14:30

На белгородского судебного пристава возбудили уголовное дело

9 сентября 2022, 12:43
Сюжет
Уголовное дело
В Старом Осколе судебный пристав присвоил деньги должника. Ему удалось похитить 29 тыс. рублей. Против сотрудника отдела ФССП возбудили уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

В Старом Осколе судебный пристав присвоил 29 тыс. рублей, которые выплатил должник. Против сотрудника отдела ФССП возбудили уголовное дело.

О преступлении стало известно после проверки прокуратуры. Как уточнили в ведомстве, пристав ввёл должника в заблуждение и присвоил деньги себе. Также чиновник вынес незаконное постановление об окончании исполнительного производства.

Против пристава возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения. Ход расследования находится под контролем прокуратуры региона.

 

 

#Происшествия#Уголовное дело#Новости Старого Оскола#Судебный пристав#Кража денег
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