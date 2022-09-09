Как СССР превратил Кубу в Остров Свободы

Все-таки тогда сторонам удалось найти компромисс. СССР согласился убрать ракеты в обмен на следующие гарантии США: ненападение на Кубу и последующий демонтаж американских ядерных ракет в Италии и Турции. Решение убрать советские ракеты с острова было принято Никитой Хрущевым единолично, без обсуждения этого вопроса с Фиделем Кастро, что на время вызвало напряжение в отношениях двух лидеров. А радикально настроенные революционеры с Кубы во главе со знаменитым «лицом с миллиарда маечек» Эрнесто Че Геварой стали продвигать идею об «экспорте кубинской революции». Че Гевара верил, что «после революции работу делают не революционеры. Её делают технократы и бюрократы. А они — контрреволюционеры». Не найдя себя в кубинской партийной и государственной структуре, он ушел со всех постов, покинул Кубу и стал помогать в организации партизанских антиимпериалистических войн по всему миру. Ушедший из власти гиперреволюционер руководил партизанскими отрядами в Конго, затем в Боливии, где и погиб.