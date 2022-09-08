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Posted 8 сентября 2022, 11:59

Published 8 сентября 2022, 11:59

Modified 2 октября, 14:21

Updated 2 октября, 14:21

В Белгороде на дороге потеряли мясо

8 сентября 2022, 11:59
Сюжет
Фотофакт
Кто-то «забыл» свинину в районе пересечения улиц Губкина и Архиерейской. Фото с места инцидента горожане публикуют в соцсетях.

Возле пешеходного перехода в Белгороде обнаружили разделанные свиные туши. Мясо лежало прямо на дороге. Как именно оно оказалось здесь, неизвестно.

Фото публикуют «Жесть Белгород» и «Авто Белгород форум».

Позже в Белгорблагоустройстве сообщили, что выезжали на место, но туш там уже не было.

Подобное уже не раз происходило на дорогах. В Новосадовом ранее из грузовика выпали клубника и помидоры, в Яковлевском горокруге из перевернувшегося большегруза высыпались кабачки, а в Белгороде после ДТП на трассе оказались бутыли с водой.

#Инна Рогова#Город#Дорога#Фотофакт#Мясо#Новости Белгорода#Белгород
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