В Белгороде на дороге потеряли мясо

Подобное уже не раз происходило на дорогах. В Новосадовом ранее из грузовика выпали клубника и помидоры, в Яковлевском горокруге из перевернувшегося большегруза высыпались кабачки, а в Белгороде после ДТП на трассе оказались бутыли с водой.