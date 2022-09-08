Три детских сада Губкина получили игровое медицинское оборудование от «Поколения»

«Это — пилотный проект. И мы уже понимаем, что эта программа будет продолжена. Ещё семь детских садов будут получателем такого оборудования. Очень важно сегодня создать условия для воспитания собственных медицинских кадров уже с раннего возраста, чтобы нам не привлекать специалистов и медработников из других регионов», — сказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.