Три детских сада Губкина получили игровое медицинское оборудование от «Поколения»

Как рассказал глава окружной администрации Михаил Лобазнов, наряду с областным проектом по созданию медицинских классов в школах, в муниципалитете решили пойти ещё дальше и организовали профориентационную работы с детьми, начиная с дошкольного возраста. При этом учащиеся медицинского класса Губкинских школ уже помогают самым маленьким знакомиться с медицинскими профессиями, расширяют знания детей о собственном организме и дают полезные советы по сохранению здоровья.
Свой вклад в реализацию муниципального проекта внёс и фонд «Поколение» Андрея Скоча. На средства фонда приобретено и передано трём детским садам города современное игровое оборудование: модели скелета человека, игровые наборы «Играем в доктора», «Глаз человека», «Сердце человека», игровые модули «Скорая помощь», ширмы для игры в больницу, модели гигиены полости рта и тематические бизиборды.
«Новое оборудование позволит расширить знания детей о медицинских профессиях, малыши не будут бояться врачей и медицинских манипуляций, поскольку сами будут выполнять роль медработников. Подаренное оборудование поможет сформировать у детей предпосылки к выбору профессии медотрасли, что в дальнейшем будет способствовать решению проблемы нехватки медицинских кадров в Белгородской области», — отметил Михаил Лобазнов.
«Это — пилотный проект. И мы уже понимаем, что эта программа будет продолжена. Ещё семь детских садов будут получателем такого оборудования. Очень важно сегодня создать условия для воспитания собственных медицинских кадров уже с раннего возраста, чтобы нам не привлекать специалистов и медработников из других регионов», — сказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.