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Posted 8 сентября 2022, 17:39

Published 8 сентября 2022, 17:39

Modified 8 сентября 2022, 17:39

Updated 8 сентября 2022, 17:39

Строительство новой амбулатории под Белгородом обойдётся в 72 млн рублей

8 сентября 2022, 17:39
Сюжет
Медицина
Региональное министерство строительства заключило контракт на поставку, сборку и установку амбулатории в посёлке Новосадовом. Это будет офис семейного врача с отделением для приёма детей и взрослых.

Согласно документам госзакупки, договор белгородское министерство строительства заключило 2 сентября с компанией «Специнстрой». Исполнитель должен будет поставить, собрать и установить амбулаторию в посёлке Новосадовом в Белгородском районе. Цена контракта составила 72 млн рублей.

В амбулатории будут принимать как взрослое, так и детское население. Внутри будут кабинеты приёма, процедурный, прививочный, кабинет массажа, комната кормления, фильтр-бокс, манипуляционный, дневной стационар и кабинет функциональной диагностики.

Также в амбулатории будут фойе, комната персонала, гардероб, аптека и санузел.

Амбулатория будет предназначена для оказания лечебно-профилактической, в том числе экстренной акушерской помощи, и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Здание медучреждения поставят в течение 120 дней.

Ранее о строительстве больницы в посёлке Новосадовом рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

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#Кристина Семенчук#Медицина#Белгородский район#Строительство#Госзакупки#Эксклюзив#Амбулатория
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