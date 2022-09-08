Строительство новой амбулатории под Белгородом обойдётся в 72 млн рублей

Posted 8 сентября 2022, 17:39
Published 8 сентября 2022, 17:39
Modified 8 сентября 2022, 17:39
Updated 8 сентября 2022, 17:39
Согласно документам госзакупки, договор белгородское министерство строительства заключило 2 сентября с компанией «Специнстрой». Исполнитель должен будет поставить, собрать и установить амбулаторию в посёлке Новосадовом в Белгородском районе. Цена контракта составила 72 млн рублей.
В амбулатории будут принимать как взрослое, так и детское население. Внутри будут кабинеты приёма, процедурный, прививочный, кабинет массажа, комната кормления, фильтр-бокс, манипуляционный, дневной стационар и кабинет функциональной диагностики.
Также в амбулатории будут фойе, комната персонала, гардероб, аптека и санузел.
Амбулатория будет предназначена для оказания лечебно-профилактической, в том числе экстренной акушерской помощи, и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.
Здание медучреждения поставят в течение 120 дней.
Ранее о строительстве больницы в посёлке Новосадовом рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.