Русская парижанка из рода Бенуа

Posted 8 сентября 2022, 15:00
Published 8 сентября 2022, 15:00
Modified 8 сентября 2022, 15:11
Updated 8 сентября 2022, 15:11
Прадед Зинаиды — французский кондитер Луи Бенуа, уехавший в Россию во время Великой французской революции. Дед — Николай Бенуа — главный архитектор Петергофа и всех императорских театров России. В 1917-м и сама Серебрякова выдвинута Академией художеств на звание академика. Ни одна женщина ранее не удостаивалась такой чести.
В Донецке хранится портрет невестки Серебряковой — Елены Лансере, авторства Зинаиды Евгеньевны. Этой картине посвящена новая серия проекта «В рамках Донбасса».