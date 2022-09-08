Русская парижанка из рода Бенуа

Прадед Зинаиды — французский кондитер Луи Бенуа, уехавший в Россию во время Великой французской революции. Дед — Николай Бенуа — главный архитектор Петергофа и всех императорских театров России. В 1917-м и сама Серебрякова выдвинута Академией художеств на звание академика. Ни одна женщина ранее не удостаивалась такой чести.