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Posted 8 сентября 2022, 15:00

Published 8 сентября 2022, 15:00

Modified 8 сентября 2022, 15:11

Updated 8 сентября 2022, 15:11

Русская парижанка из рода Бенуа

8 сентября 2022, 15:00
В золотой коллекции Донецкого республиканского музея можно найти работу кисти легендарной художницы Зинаиды Серебряковой.

Прадед Зинаиды — французский кондитер Луи Бенуа, уехавший в Россию во время Великой французской революции. Дед — Николай Бенуа — главный архитектор Петергофа и всех императорских театров России. В 1917-м и сама Серебрякова выдвинута Академией художеств на звание академика. Ни одна женщина ранее не удостаивалась такой чести.

В Донецке хранится портрет невестки Серебряковой — Елены Лансере, авторства Зинаиды Евгеньевны. Этой картине посвящена новая серия проекта «В рамках Донбасса».

 

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