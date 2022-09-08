Предвыборный скандал в колхозе им. Горина: обыски и допросы кандидатов в председатели

Posted 8 сентября 2022, 09:11
Published 8 сентября 2022, 09:11
Modified 2 октября, 14:21
Updated 2 октября, 14:21
В редакцию «Бел.Ру» обратился один из кандидатов на должность председателя колхоза им. Горина Виталий Артюх. Он главный зоотехник отрасли КРС. По его словам, заинтересованные лица пытаются нечестным путём сделать так, чтобы он не выиграл выборы, которые состоятся 10 сентября.
В понедельник в 16:00 вооружённые люди прибыли в здание администрации, в мой кабинет. Начали проводить обыск, изъяли компьютер, цифровые служебные материалы. Я хотел бы, чтобы провели расследование. Если будут проведены нечестные выборы, выйдет это не только на региональный, но и на федеральный уровень со стороны коллектива. Сложившейся ситуации могут способствовать как криминальные, так и административные структуры.
Виталий Артюх, главный зоотехник отрасли КРС колхоза им. Горина
Виталий Артюх рассказал, что сотрудники правоохранительных органов не сообщили ему, на каком основании проводятся обыски и в чём его обвиняют. В этот же день его планировали забрать на допрос, но в дело вмешался адвокат. Сам же Артюх после случившегося попал в больницу.
Журналисты «Бел.Ру» связались с адвокатом главного зоотехника Сергеем Зориным. Он рассказал, что обыски проводили сотрудники отдела экономической безопасности УМВД по Белгородскому району.
У нас нет никаких документов. От сотрудников полиции известно, что поступило какое-то заявление о совершении преступления. От кого поступило и о совершении какого преступления, неизвестно. Никто с этим заявлением ознакомиться нам не дал. 5 сентября был произведён осмотр места происшествия по месту работы Виталия Михайловича. В ходе осмотра были изъяты носители информации в присутствии понятых, составлен протокол осмотра, с которым мы ознакомились, но сфотографировать его не дали. Ознакомиться с делом проверки нам возможности также не предоставляется. Полагаем, при производстве осмотра места происшествия имели место процессуальные нарушения, о которых мы указываем в своих жалобах, которые были направлены руководству полиции, в прокуратуру и суд.
Сергей Зорин, адвокат
Как рассказал журналистам «Бел.Ру» председатель профсоюзного комитета колхоза Сергей Счастливенко, в выборах на должность председателя участвуют четыре кандидата:
Однако Счастливенко добавил, что один из кандидатов написал заявление о снятии своей кандидатуры в выборах на должность председателя.
На правлении будут рассматривать его заявление.
Сергей Счастливенко
При этом председатель профсоюзного комитета отметил, что ситуация с правоохранительными органами не повлияет на снятие кандидатов с выборов. Так, кандидаты — не уполномоченные лица, они права голоса не имеют. Им необязательно присутствовать на собрании. Если по собственному желанию они не напишут заявления о снятии кандидатуры, они будут участвовать в выборах. Предварительно выбирать нового председателя будут 226 человек.
Выборы нужно проводить в любом случае. Мы все надеемся, что они пройдут честно. Многие люди очень возмущены, большая часть поддерживает Виталия Михайловича. Но почему-то «наезд» был именно на него, а не на других кандидатов. С чем это было связано?
Сергей Счастливенко
Пообщались журналисты «Бел.Ру» и с активистами колхоза. Они рассказали, что большинство тружеников поддерживают кандидатуру главного зоотехника отрасли КРС, у которого прошли обыски. На втором месте по лидерству — главный агроном. Примечательно, что его также возили на допрос, но обвинения никто не предъявил.
Также активисты отметили, что неожиданностью для всех стало выдвижение на должность председателя начальника автопарка, который поддерживает заместителя действующего председателя.
Люди предполагают, что обыск и допрос проводились для того, что «слить» явных сильных кандидатов на должность председателя. А внезапное увольнение бывшего председателя колхоза также может быть связано с приходом силовиков, которые навестили его в мае.
Связался с журналистами «Бел.Ру» и временно исполняющий обязанности председателя колхоза Василий Борзенков. Он отметил, что негативная информация, которая появилась в СМИ в адрес правительства Белгородской области, не соответствует действительности.
Члены правления возмущены и многие труженики колхоза. Преднамеренно ликвидировать колхоз — глупости. Наше предприятие — ведущее в России. Таких предприятий больше нигде нет. По нашей модели должны работать и другие крупные предприятия. Каждый член нашего СПК — собственник. У нас коллективная собственность. Мы готовимся в плановом режиме провести выборы. У нас проведены собрания, выбраны уполномоченные, выбраны кандидатуры. А то, что происходит сегодня, — я сам не понимаю некоторые вещи. Думаю, что это подстроено.
Василий Борзенков
Чтобы до конца разобраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» встретятся с действующим руководством колхоза. Также мы направили официальный запрос в УМВД России по Белгородской области.
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