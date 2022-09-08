Предвыборный скандал в колхозе им. Горина: обыски и допросы кандидатов в председатели

При этом председатель профсоюзного комитета отметил, что ситуация с правоохранительными органами не повлияет на снятие кандидатов с выборов. Так, кандидаты — не уполномоченные лица, они права голоса не имеют. Им необязательно присутствовать на собрании. Если по собственному желанию они не напишут заявления о снятии кандидатуры, они будут участвовать в выборах. Предварительно выбирать нового председателя будут 226 человек.