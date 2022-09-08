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Posted 8 сентября 2022, 11:32

Published 8 сентября 2022, 11:32

Modified 2 октября, 14:25

Updated 2 октября, 14:25

Глава белгородского ГЖН Бредихин вернул в бюджет 16 тыс. за поездки на служебном авто

8 сентября 2022, 11:32
Сюжет
Прокуратура
Помимо этого, начальнику регионального управления Госжилнадзора объявили выговор. О том, что чиновник использовал служебную машину в личных целях, стало известно по итогам проверки. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Начальник управления Госжилнадзора по Белгородской области Михаил Бредихин возместил ущерб, причинённый бюджету в результате поездок на служебном авто в личных целях. Сумма составила более 16 тыс. рублей.

Должностному лицу объявили выговор, сообщает прокуратура. Заместителю губернатора в то же время внесли представление.

О нарушении стало известно в начале года. Выявили его в результате проверки данных системы ГЛОНАСС, установленной в машине.

Изначально проверку решили провести после сообщений о том, что на участке Михаила Бредихина в Корочанском районе с апреля 2021 года якобы работали сотрудники управляющей компании. С этим заявлением к губернатору обратились сотрудники СК «Восход».

Чиновник отрицал свою причастность к этой истории. То же самое подтвердили и результаты служебной проверки.

#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Проверка#Поездка#Госжилнадзор#Михаил Бредихин
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