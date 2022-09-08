Белгородке подарили на юбилей 25 тысяч рублей и в тот же день их украли

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Женщина отмечала день рождения на базе отдыха, гости передали ей конверт с деньгами. Однако уже дома женщина подарка не обнаружила. Как оказалось, деньги забрал один из приглашённых на праздник, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Жительница Белгорода отмечала 30-летие на базе отдыха. Гости подарили ей деньги — 25 тыс. рублей. По возвращении домой, правда, белгородка конверта не нашла. Полицейские установили, что деньги украл один из гостей праздника. Он заметил, что именинница отвлеклась, и забрал конверт, после чего ушёл. Деньги гость потратил. Возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Читайте также: Белгородец украл из магазина робот-пылесос для подарка знакомому на день рождения