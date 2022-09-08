Белгородке подарили на юбилей 25 тысяч рублей и в тот же день их украли

Posted 8 сентября 2022, 13:10
Published 8 сентября 2022, 13:10
Modified 8 сентября 2022, 13:10
Updated 8 сентября 2022, 13:10
Жительница Белгорода отмечала 30-летие на базе отдыха. Гости подарили ей деньги — 25 тыс. рублей. По возвращении домой, правда, белгородка конверта не нашла.
Полицейские установили, что деньги украл один из гостей праздника. Он заметил, что именинница отвлеклась, и забрал конверт, после чего ушёл. Деньги гость потратил.
Возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.