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Posted 8 сентября 2022, 13:10

Published 8 сентября 2022, 13:10

Modified 8 сентября 2022, 13:10

Updated 8 сентября 2022, 13:10

Белгородке подарили на юбилей 25 тысяч рублей и в тот же день их украли

8 сентября 2022, 13:10
Сюжет
Деньги
Женщина отмечала день рождения на базе отдыха, гости передали ей конверт с деньгами. Однако уже дома женщина подарка не обнаружила. Как оказалось, деньги забрал один из приглашённых на праздник, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Жительница Белгорода отмечала 30-летие на базе отдыха. Гости подарили ей деньги — 25 тыс. рублей. По возвращении домой, правда, белгородка конверта не нашла.

Полицейские установили, что деньги украл один из гостей праздника. Он заметил, что именинница отвлеклась, и забрал конверт, после чего ушёл. Деньги гость потратил.

Возбуждено уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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#Инна Рогова#Деньги#Происшествия#Кража#День рождения#Новости Белгорода#Белгород
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