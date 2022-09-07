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Posted 7 сентября 2022, 08:59

Published 7 сентября 2022, 08:59

Modified 7 сентября 2022, 09:07

Updated 7 сентября 2022, 09:07

Жители Крейды в Белгороде пожаловались Гладкову на переполненные автобусы

7 сентября 2022, 08:59
Сюжет
Губернатор
Обращение люди оставили главе Белгородской области Вячеславу Гладкову. Губернатор отметил, что решить вопросы с автобусами везде он не сможет.

В ходе прямой линии к главе региона обратился белгородец, который рассказал, что у жителей Крейды в областном центре давно существует проблема с работой общественного транспорта на маршрутах № 18 и № 21, где курсируют автобусы ПАЗ.

Их вместимость не соответствует количеству пассажиров, которым необходимо добираться до центра города и обратно. Также автобусы ПАЗ не предназначены для передвижения маломобильных групп населения. Прошу решить данный вопрос, запустив на маршрут низкопольные автобусы большой вместимости.
Сергей, белгородец

Гладков отметил, что решить вопрос с автобусами он может не везде. Так, на маршрутах, которые обеспечивает ЕТК, работают 540 автобусов. Из них в собственности ЕТК только 220.

Достаточно дорогое удовольствие — приобретать новые автобусы. В прошлом году купили 100 автобусов на 1 млрд рублей. В этом году это позволить мы себе уже не сможем. У нас большая часть маршрутов находятся на субаренде у частных подрядчиков. У них есть обязательства после 10 лет эксплуатации автобусы менять. Они это выполняют.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что власти будут контролировать выполнение субподрядчиками своих обязательств и по возможности принимать решение.

К сожалению, везде и всё сразу поменять невозможно.
Вячеслав Гладков

Напомним, утром 7 сентября на остановке БМК женщина пыталась влезть в заднюю дверь автобуса № 202, который был заполнен пассажирами. Транспортное средство начало отъезжать с не полностью закрытой дверью, и белгородка упала на дорогу.

 

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