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Posted 7 сентября 2022, 12:16

Published 7 сентября 2022, 12:16

Modified 2 октября, 14:28

Updated 2 октября, 14:28

Загрязнённые сточные воды попадали в Северский Донец с белгородских теплиц

7 сентября 2022, 12:16
Нарушение допустило ООО «Тепличный комплекс Белогорья». Предприятию выписали штраф в 90 тыс. рублей. Помимо этого, ему следует устранить нарушения, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В сточных водах, сбрасываемых в Северский Донец с ООО «Тепличный комплекс Белогорья», нашли превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Нарушение установили в ходе внеплановой выездной проверки Росприроднадзора.

К ответственности привлекли юридическое и ответственное должностное лицо. Компании выписали штраф в 90 тыс. рублей. Помимо этого, ей предстоит устранить нарушение.

Ранее под Белгородом отходы животноводства оказались на детской площадке. Виновных пообещали привлечь к ответственности, им грозит штраф.

#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Сточные воды#Северский донец#Росприроднадзор
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