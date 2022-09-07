В Белгородскую область вернётся фестиваль «Маланья»

Posted 7 сентября 2022, 08:17
Published 7 сентября 2022, 08:17
Modified 2 октября, 14:24
Updated 2 октября, 14:24
В ходе прямой линии у главы Белгородской области Вячеслава Гладкова поинтересовались, почему в региональном парке «Ключи» Прохоровского района перестали проводить фестиваль «Маланья».
Уже два года не проводится, а ведь это фестиваль нашей истории с исконно русскими традициями. Планируется ли проведение и этого фестиваля?
Эдуард, белгородец
Гладков ответил, что знает о «Маланье», но фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Глава области добавил, что отказываться от этого фестиваля регион не будет.
Знаю про этот фестиваль. Не проводился он из‑за ковида. Проводит его муниципальное образование. Знаю, что глава Прохоровского района Сергей Канищев в 2022 году проводить фестиваль будет. Если у меня будет возможность по времени, не буду в командировке, обязательно собираюсь приехать на «Маланью», посмотреть, какая там красота, вместе с вами.
Вячеслав Гладков
Напомним, последний раз фестиваль «Маланья» прошёл в Белгородской области в 2020 году. Туда съехались народные умельцы из всех районов Белгородской области, а также из Курска, Орла, Воронежа, Нижнего Новгорода, Липецка, Тамбова, Ростова-на-Дону, Мордвы и Сарова.
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