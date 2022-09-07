В Белгородскую область вернётся фестиваль «Маланья»

Напомним, последний раз фестиваль «Маланья» прошёл в Белгородской области в 2020 году. Туда съехались народные умельцы из всех районов Белгородской области, а также из Курска, Орла, Воронежа, Нижнего Новгорода, Липецка, Тамбова, Ростова-на-Дону, Мордвы и Сарова.