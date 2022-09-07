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Posted 7 сентября 2022, 15:02

Published 7 сентября 2022, 15:02

Modified 7 сентября 2022, 15:02

Updated 7 сентября 2022, 15:02

В Белгородской области появится ещё один пляж

7 сентября 2022, 15:02
Сюжет
МЧС
В следующем году в регионе будут работать 125 пляжей, сообщил начальник областного управления МЧС Сергей Потапов.

В 2022 году в период купального сезона в области оборудовали 124 пляжа. В следующем году в планах открыть ещё один.

Мы приложим усилия, чтобы количество пляжей в регионе не снизилось. Мы также решили не открывать ещё больше дополнительных пляжей. Теперь будем делать упор на качество этих пляжей.
Сергей Потапов

Также стоит отметить, что в регионе обнаружили 43 новых места массового отдыха на воде. Потапов сообщил, что обустраивать в следующем году их не планируют. Там установят запрещающие знаки и камеры видеонаблюдения.

Есть такие водоёмы, лужи, где просто нужно запретить купание. Там собирается две-три компании. Установим видеокамеры для того, чтобы реагировать быстрее — собралась компания, оперативно выехали инспекторы, разобрались, в чём дело. Будем делать так. До бесконечности оборудовать все пруды области под пляжи не получится. 125 пляжей достаточно для отдыха.
Сергей Потапов

Напомним, в текущем году в водоёмах области за время купального сезона утонули 23 человека, спасти удалось 10 человек.

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#Общество#Белгородская область#МЧС#Эксклюзив#Купальный сезон
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