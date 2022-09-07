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РЭО провел Российский экологический форум

7 сентября 16:17
Российский экологический оператор (РЭО) провел одно из главных мероприятий года в отрасли - Российский экологический форум (РЭФ).

На площадке РЭФ собрались представители госаппарата, бизнеса, отраслевые специалисты, волонтеры и другие лица, заинтересованные в вопросах экологии. В этом году регистрация на форум была открыта для всех желающих. Основными темами форума объявили зелёные финансы и устойчивое развитие, расширенную ответственность производителей (РОП), инвестиционные проекты в отрасли, реформу обращения с твердыми отходами. Участники обсудили промежуточные итоги реформы, выявили проблемные направления, наметили методы решения обозначенных проблем. Об этом сообщает 360tv.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, Российский экологический форум – это возможность выхода на принципиально новый уровень диалога по развитию отрасли обращения с твердыми отходами в РФ. На этой площадке можно открыто обсуждать проблемы, искать пути их решения, определять слабые места в текущем состоянии отрасли и думать, каким образом их укрепить, представлять новые технологические решения, обсуждать варианты развития инвестиционной составляющей. Такой конструктивный диалог дает возможность найти точки соприкосновения между всеми участниками отрасли и укрепить их, заключил Денис Буцаев.

Напомним:  форум прошел уже во второй раз. Главным событием прошлогоднего мероприятия стала пленарная сессия, где выступали топ-спикеры отрасли: вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды России Александр Козлов и гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Более подробная информация о форуме представлена на сайте https://reo.ru/ref2022.

 

 

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