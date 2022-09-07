РЭО провел Российский экологический форум

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, Российский экологический форум – это возможность выхода на принципиально новый уровень диалога по развитию отрасли обращения с твердыми отходами в РФ. На этой площадке можно открыто обсуждать проблемы, искать пути их решения, определять слабые места в текущем состоянии отрасли и думать, каким образом их укрепить, представлять новые технологические решения, обсуждать варианты развития инвестиционной составляющей. Такой конструктивный диалог дает возможность найти точки соприкосновения между всеми участниками отрасли и укрепить их, заключил Денис Буцаев.