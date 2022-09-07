«Как СССР помог Израилю обрести дом»

Борьба за воссоздание еврейского государства, начавшаяся ещё в конце XIX столетия, долго была безрезультатной. По итогам Первой мировой войны и после разрушения Османской империи в Палестине была установлена британская власть.
Мечту о создании суверенного государства Израиль еще более затормозила Вторая мировая война, принесшая неисчислимые беды и страдания еврейскому народу, но именно благодаря созданной после её окончания миротворческой миссии — Организации Объединённых Наций (ООН) — эта мечта стала как никогда близкой к реальности.
Первое признание Еврейской территории
В реализации этой мечты огромную роль также сыграл Советский Союз. Согласно Постановлению ЦИК РСФСР, на территории СССР еще 20 августа 1930 года был образован Биробиджанский еврейский национальный район в составе Дальневосточного края, а 7 мая 1934 года была создана Еврейская автономная область. До провозглашения Государством Израиль собственной независимости она была единственным в мире еврейским национально-территориальным образованием, имеющим статус автономии.
«Без победы Советского Союза во Второй мировой войне никакого современного Израильского государства не было бы, и само его создание было бы невозможно. Поэтому и на политическом официальном уровне, и на уровне простого населения израильтяне всегда помнят о вкладе Советского Союза в победе над нацистской Германией. И большое внимание уделяется культурным контактам между современной Россией и Израилем, поддержание памяти о Холокосте, который играет, конечно, большую роль в дружественных отношениях в целом современных России и Израиля.»
Дипломатическая борьба СССР
Решающее значение в создании Государства Израиль имела фундаментальная позиция советских представителей в ООН, высказанная будущим министром иностранных дел СССР Андреем Громыко 26 ноября 1947 года. Она предполагала скорейший раздел Палестины на два самостоятельных демократических государства — арабского и израильского. 14 мая 1948 года Израильское Государство объявило о своей независимости. Советский Союз стал первым государством, признавшим это в полном объёме, то есть де-юре. Произошло это 17 мая 1948 года. В своём послании советскому правительству представители нового государства выразили глубокую признательность и уважение народа Израиля за стойкую позицию, занятую советской делегацией в ООН в поддержку образования независимого и суверенного еврейского государства. Несмотря на объявленную на следующий же день после провозглашения независимости войну новому государству со стороны арабского мира, Израилю всё-таки удалось отстоять свою государственность и даже расширить изначально предполагавшиеся в рамках ООН собственные территории.
Несмотря на геополитическую стратегию принятия решения о создании еврейского государства, Советский Союз, несомненно, стремился реализовать национальную политику Ленина и Сталина, суть которой сводилась к возможности и необходимости самоопределения каждой нации.
«Советский же Союз всегда пытался найти какие-то формы, найти какие-то способы решить те или иные проблемы. Сама идея создания государства Израиль восходит, конечно, к принципу Ленина и Сталина о праве нации на самоопределение. И оно не появилось бы на карте, если бы не позиция Советского Союза, озвученная в 1947 году на заседании Организации Объединенных Наций, — тогда активно выступал будущий министр иностранных дел СССР Андрей Громыко о необходимости создания государства в Палестине… И в 1948-м году это государство было создано. И в этом велика роль Советского Союза.»
Отношения Израиля и СССР
Со дня основания Государства Израиль значительное количество его граждан пополнялось выходцами из разных уголков СССР. Поэтому русский язык можно вполне уверенно назвать одним из языков межнационального общения в Израиле задолго до массового исхода евреев из развалин Советского Союза.
В итоге с Израилем получился довольно забавный казус — большую часть времени Москва и Тель-Авив с Иерусалимом в период до 1991 года находились в отношениях, довольно далеких от дружеских. Израиль прочно обосновался на Ближнем Востоке в качестве друга и союзника США в борьбе с арабскими социалистическими режимами, многие из которых были союзниками Кремля. Долгое время Египет (при Насере), Сирия и Ирак играли большую роль в ближневосточной политике СССР. Именно эти страны схлестнулись с Израилем в Шестидневную войну в июне 1967 года и потерпели поражение, а еврейское государство увеличило свою территорию в 3,5 раза. И снова сошлись в бою Израиль и коалиция арабских стран уже в так называемую «Войну Судного Дня» в октябре 1973 года. И снова Советский Союз оказался на стороне арабов. Именно вмешательство Москвы не позволило израильтянам перейти в решительное наступление, и война была прекращена.
Израиль и Российская федерация
Зато распад СССР изменил ситуацию кардинальным образом — дипломатические отношения между Израилем и Советским Союзом несколько раз разрушались и восстанавливались, но с 1991 года, после того, как Россия стала правопреемницей СССР, они стали постоянными и последовательно развиваются. Сближение началось во многом благодаря общему неприятию исламистского терроризма. На рубеже веков, когда на Западе было принято хвалить как «борцов за свободу» боевиков Ичкерии, власти Израиля не собирались следовать этому примеру, считая, что «основательный прогресс в войне против радикального исламского терроризма» был бы невозможен без «огромного вклада» России, который она позже «пополнила», борясь с ИГИЛ и Аль-Каидой (запрещенные в РФ организации).
Стоит принять во внимание и очевидный факт: руководство Израиля солидарно с руководством России в важности исторической памяти о решающей роли Красной армии в победе над нацизмом и недопустимости любой реабилитации гитлеровского национал-социализма. Отправляясь на празднование 65-тилетия Дня Победы, президент Израиля Шимон Перес сказал, что он «летит в Москву, чтобы от имени Израиля и еврейского народа поблагодарить Россию за ее вклад в разгром нацизма» — и что его визит в российскую столицу и пребывание на Красной площади есть акт признательности русскому народу со стороны Израиля и всего еврейского народа за победу над нацистской Германией. Он также был чуть ли не единственным из зарубежных лидеров, кто тогда заявил, что «мир преуменьшает роль России в победе над Гитлером, как по масштабам войны, так и по цене победы». 26 июля 2017 года Кнессет (израильский парламент) утвердил закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией на государственном уровне. Подобная однозначная солидарность дорогого стоит.
Второй очевидный факт: тесные связи между Израилем и Россией естественны по причине того, что более миллиона граждан еврейского государства разговаривает на русском языке. Русский язык — это часть жизни современного Израиля. В стране очень заметны русскоязычные СМИ. Есть и русскоязычный канал телевидения, и две радиостанции, включая одну государственную, есть множество газет и сайтов, которые публикуют статьи и новости на русском. Многие лидеры Государства Израиль — русскоязычные израильтяне.
Новейшая история: крепкая дружба
Визит российского президента Владимира Путина в Израиль 28 апреля 2005 года был первым в истории визитом главы Российского государства в эту страну. Президент Дмитрий Медведев в 2009 году подчеркнул, что Израиль является для России «близким государством», с которым важно сотрудничество во всех сферах. Для такого подхода есть свои причины помимо общей исторической памяти: в марте 2008 года было подписано и в сентябре того же года вступило в силу соглашение о безвизовых туристических поездках для граждан обеих стран. В том же году России израильскими властями было возвращено Сергиевское подворье в Иерусалиме, некогда построенное на средства основателя Императорского православного палестинского общества, генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича Романова (1857–1905). Расположение на территории Израиля величайших святынь христианской веры способствует историческому и культурному туризму из России.
Государству Израиль присуща хорошая историческая память, и помощь в обретении суверенитета со стороны Советского Союза им не забыта, хотя и омрачается годами последующего разлада. Установленный в постсоветский период уровень сотрудничества и взаимопонимания все еще сохраняет наши отношения на доверительном уровне. Но, к сожалению, в последние годы возникает слишком много противоречий в политике наших стран.