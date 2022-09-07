Гладков рассказал о новом меню для школьников Белгородской области

Posted 7 сентября 2022, 08:57
Published 7 сентября 2022, 08:57
Modified 2 октября, 14:28
Updated 2 октября, 14:28
6 сентября глава Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно отвечал на вопросы белгородцев. Один из них поступил от Людмилы. Женщину интересовало, всем ли дают по утрам молоко в школах региона, до какого класса и сколько раз.
Гладков ответил, что в Белгородской области в целом изменился стандарт питания школьников. И это касается не только молока.
Мы как родители понимаем, что от питания очень многое зависит, и то, что раньше выдавалось молоко вместе с кашей, каждый раз, пять раз в неделю, не говорит о том, что дети получали хорошее питание. Мы видим с вами, какое количество молока выбрасывалось, не выпивалось. Дискуссия была. В сёлах молоко пили, в городах, особенно дети старшего возраста, наоборот, отказывались.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что на сегодняшний день в регионе уже есть сбалансированное меню для школьников, которое было согласовано с институтом питания. Оно кардинально отличается от того, что было в прошлом году.
В соцсетях постараюсь сравнить недельное питание прошлого года и этого. Очень показательно. Увидите, какое количество молочных продуктов, мясных продуктов. Потом вернёмся к этому вопросу.
Вячеслав Гладков
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