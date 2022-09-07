Число погибших из-за выезда на встречку в Белгородской области выросло в два раза

Сюжет ДТП

С января по август в таких авариях погибли 15 человек, что больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ещё 63 участника дорожного движения пострадали. Статистику привело региональное управление МВД.

В Белгородской области с января по август 15 человек погибли в ДТП, которые случились после выезда автомобилей на встречку. Показатель вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за восемь месяцев 2022 года в регионе выявили более 2,2 тыс. нарушений, связанных с выездом на встречку. По этой причине в Белгородской области произошло 34 ДТП. В авариях пострадали 63 человека. В ГИБДД напоминают, что за нарушение, связанное с выездом на встречку, грозит до 5 тыс. рублей штрафа или лишение водительских прав на срок до полугода. Одна из последних аварий по причине выезда на встречку произошла в Белгороде. На Михайловском шоссе столкнулись Mitsubishi и Hyundai. По предварительным данным, на встречку выехала первая иномарка. Пострадали три человека, один из них — 13-летний подросток.