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Posted 7 сентября 2022, 14:48

Published 7 сентября 2022, 14:48

Modified 2 октября, 14:29

Updated 2 октября, 14:29

Белгородский суд не стал выдворять украинца за пределы РФ из-за СВО

7 сентября 2022, 14:48
Сюжет
Суд
Гражданин соседнего государства отказался проходить медосвидетельствование на состояние наркотического опьянения. Свою вину он признал. К тому же, у мужчины есть малолетние дети, что тоже стало смягчающим обстоятельством. В связи с этим Вейделевский районный суд решил не выдворять виновного.

В августе 2022 года в Вейделевском районе гражданин Украины отказался пройти медосвидетельствование. Полицейские предполагали, что мужчина мог употребить наркотические средства без назначения врача.

Против подозреваемого завели административное дело за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования (ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ). Сам мужчина вину признал, а факт употребления наркотических средств без назначения врача не отрицал.

Помимо признания вины, было ещё одно смягчающее обстоятельство — наличие малолетних детей. В итоге мужчине назначили административный арест на 12 суток.

При этом выдворять гражданина Украины за пределы РФ не стали из-за проходящей на территории соседнего государства специальной военной операции.

Постановление вступило в силу.

Похожее дело рассматривалось ранее в Ровеньском районном суде. Другой гражданин соседнего государства тоже отказался проходить медосвидетельствование на наркотическое опьянение. Свою вину он признал, но отметил, что хотел бы вернуться на родину: в его районе боевых действий не проводилось. Суд пошёл ему навстречу.

#Инна Рогова#Происшествия#Вейделевский район#Наркотики#Суд#Выдворение
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