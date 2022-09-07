Белгородский суд не стал выдворять украинца за пределы РФ из-за СВО

Posted 7 сентября 2022, 14:48
Published 7 сентября 2022, 14:48
Modified 2 октября, 14:29
Updated 2 октября, 14:29
В августе 2022 года в Вейделевском районе гражданин Украины отказался пройти медосвидетельствование. Полицейские предполагали, что мужчина мог употребить наркотические средства без назначения врача.
Против подозреваемого завели административное дело за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования (ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ). Сам мужчина вину признал, а факт употребления наркотических средств без назначения врача не отрицал.
Помимо признания вины, было ещё одно смягчающее обстоятельство — наличие малолетних детей. В итоге мужчине назначили административный арест на 12 суток.
При этом выдворять гражданина Украины за пределы РФ не стали из-за проходящей на территории соседнего государства специальной военной операции.
Постановление вступило в силу.
Похожее дело рассматривалось ранее в Ровеньском районном суде. Другой гражданин соседнего государства тоже отказался проходить медосвидетельствование на наркотическое опьянение. Свою вину он признал, но отметил, что хотел бы вернуться на родину: в его районе боевых действий не проводилось. Суд пошёл ему навстречу.
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