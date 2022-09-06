bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2022, 11:53

Published 6 сентября 2022, 11:53

Modified 6 сентября 2022, 11:53

Updated 6 сентября 2022, 11:53

Определены лучшие электрогазосварщики дивизиона Руда

6 сентября 2022, 11:53
Восемь представителей трёх предприятий добывающего дивизиона Группы НЛМК (Стойленского ГОКа, Стагдока и Доломита) приняли участие в конкурсе профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. В суперфинале, который прошёл на Доломите, за звание лучших боролись призёры аналогичных соревнований.

Финалисты выполняли сборку и сварку трубы в неповоротном положении (сварка снизу-вверх), предварительно подготовив образцы для сварки и соединив их «прихватками» — короткими сварочными швами.

Конкурсная комиссия оценивала качество, время выполнения работы и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. Стоит отметить, по последнему критерию замечаний не было ни к одному участнику.

В итоге «Лучшим электрогазосварщиком» дивизиона Руда признан работник цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Стойленского ГОКа Василий Васильев. Второе место также занял представитель автотранспортного цеха СГОКа Сергей Бондарев, третье — сотрудник ремонтного цеха Доломита Максим Петрухин.

Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 30-летний работник ремонтного цеха Стагдока Андрей Перебейнос.

Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии Группы НЛМК».

Участие в конкурсах «Лучший по профессии» сотрудников предприятий сырьевого дивизиона Группы способствует обмену опытом, установлению дружественных и профессиональных связей между коллективами. Это важно для максимально плодотворного сотрудничества, эффективного взаимодействия сотрудников разных площадок, и, как итог, для достижения общего результата.
Роман Великанский, директор по персоналу дивизиона Руда 
#Анастасия Федосеенко#Общество#Сгок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика