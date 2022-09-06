Определены лучшие электрогазосварщики дивизиона Руда

Posted 6 сентября 2022, 11:53
Published 6 сентября 2022, 11:53
Modified 6 сентября 2022, 11:53
Updated 6 сентября 2022, 11:53
Финалисты выполняли сборку и сварку трубы в неповоротном положении (сварка снизу-вверх), предварительно подготовив образцы для сварки и соединив их «прихватками» — короткими сварочными швами.
Конкурсная комиссия оценивала качество, время выполнения работы и соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. Стоит отметить, по последнему критерию замечаний не было ни к одному участнику.
В итоге «Лучшим электрогазосварщиком» дивизиона Руда признан работник цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Стойленского ГОКа Василий Васильев. Второе место также занял представитель автотранспортного цеха СГОКа Сергей Бондарев, третье — сотрудник ремонтного цеха Доломита Максим Петрухин.
Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 30-летний работник ремонтного цеха Стагдока Андрей Перебейнос.
Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии Группы НЛМК».
Участие в конкурсах «Лучший по профессии» сотрудников предприятий сырьевого дивизиона Группы способствует обмену опытом, установлению дружественных и профессиональных связей между коллективами. Это важно для максимально плодотворного сотрудничества, эффективного взаимодействия сотрудников разных площадок, и, как итог, для достижения общего результата.
Роман Великанский, директор по персоналу дивизиона Руда