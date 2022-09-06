Договор между КРДВ и АО «РЖД Логистика» увеличит инвестиции в Приморский край

Posted 6 сентября 2022, 10:07
Published 6 сентября 2022, 10:07
Modified 6 сентября 2022, 10:07
Updated 6 сентября 2022, 10:07
В рамках подписанного документа стороны будут взаимодействовать в сфере развития железнодорожной инфраструктуры и организации перевозок, что повысит привлекательность Дальнего Востока для инвесторов.
По сообщению издания Vostokmedia, в рамках заключенного соглашения на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» будет построен новый универсальный терминал, где будут оказываться услуги при осуществлении экспорта и импорта. Одной из предпосылок реализации данного проекта стало увеличение грузопотоков в восточном направлении.
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что возросшая нагрузка требует реализации большего объема работ — это необходимо для обеспечения возможности транспортной инфраструктуры вывозить весь груз и соблюдать обязательства по всем контрактам. Поэтому инвесторы, которые реализуют проекты по развитию провозных мощностей, будут получать поддержку.
Специалисты компании «РЖД Логистика» готовы начать предпроектные исследования и разработку технико-экономического обоснования проекта. Глава компании Дмитрий Мурев отметил, что строительство универсального терминала не только положительно повлияет на качество перевозок, но и улучшит экономическую ситуацию в регионе благодаря созданию дополнительных рабочих мест.
По словам руководителя Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, одной из приоритетных задач является строительство современной логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке. ТОР «Надеждинская» лидирует по объему инвестиций. Режим преференций привлек восемьдесят пять резидентов, которые инвестируют в проекты свыше шестидесяти миллиардов рублей. При этом двадцать один миллиард рублей уже вложили. На данный момент на ТОР реализовано четырнадцать проектов и около двух с половиной тысяч человек получили работу в компаниях резидентов. Ожидается, что развитие транспортной инфраструктуры на этой ТОР повысит ее инвестиционную привлекательность.