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Posted 6 сентября 2022, 10:07

Published 6 сентября 2022, 10:07

Modified 6 сентября 2022, 10:07

Updated 6 сентября 2022, 10:07

Договор между КРДВ и АО «РЖД Логистика» увеличит инвестиции в Приморский край

Договор между КРДВ и АО «РЖД Логистика» увеличит инвестиции в Приморский край

6 сентября 2022, 10:07
Фото: 1MI.
Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО «РЖД Логистика» подписали договор о сотрудничестве.

В рамках подписанного документа стороны будут взаимодействовать в сфере развития железнодорожной инфраструктуры и организации перевозок, что повысит привлекательность Дальнего Востока для инвесторов.

По сообщению издания Vostokmedia, в рамках заключенного соглашения на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» будет построен новый универсальный терминал, где будут оказываться услуги при осуществлении экспорта и импорта. Одной из предпосылок реализации данного проекта стало увеличение грузопотоков в восточном направлении.

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что возросшая нагрузка требует реализации большего объема работ — это необходимо для обеспечения возможности транспортной инфраструктуры вывозить весь груз и соблюдать обязательства по всем контрактам. Поэтому инвесторы, которые реализуют проекты по развитию провозных мощностей, будут получать поддержку.

Специалисты компании «РЖД Логистика» готовы начать предпроектные исследования и разработку технико-экономического обоснования проекта. Глава компании Дмитрий Мурев отметил, что строительство универсального терминала не только положительно повлияет на качество перевозок, но и улучшит экономическую ситуацию в регионе благодаря созданию дополнительных рабочих мест.

По словам руководителя Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, одной из приоритетных задач является строительство современной логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке. ТОР «Надеждинская» лидирует по объему инвестиций. Режим преференций привлек восемьдесят пять резидентов, которые инвестируют в проекты свыше шестидесяти миллиардов рублей. При этом двадцать один миллиард рублей уже вложили. На данный момент на ТОР реализовано четырнадцать проектов и около двух с половиной тысяч человек получили работу в компаниях резидентов. Ожидается, что развитие транспортной инфраструктуры на этой ТОР повысит ее инвестиционную привлекательность.

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