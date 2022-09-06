Договор между КРДВ и АО «РЖД Логистика» увеличит инвестиции в Приморский край

По словам руководителя Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, одной из приоритетных задач является строительство современной логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке. ТОР «Надеждинская» лидирует по объему инвестиций. Режим преференций привлек восемьдесят пять резидентов, которые инвестируют в проекты свыше шестидесяти миллиардов рублей. При этом двадцать один миллиард рублей уже вложили. На данный момент на ТОР реализовано четырнадцать проектов и около двух с половиной тысяч человек получили работу в компаниях резидентов. Ожидается, что развитие транспортной инфраструктуры на этой ТОР повысит ее инвестиционную привлекательность.