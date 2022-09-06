Белгородцам стала доступна высококвалифицированная офтальмологическая помощь

Posted 6 сентября 2022, 16:37
Published 6 сентября 2022, 16:37
Modified 7 сентября 2022, 09:45
Updated 7 сентября 2022, 09:45
Святослав Фёдоров, основоположник МНТК «Микрохирургия глаза», ставил перед своей командой задачу — сделать качественную офтальмологическую помощь доступной для всех. Каждый нуждающийся должен иметь возможность высокоточной постановки диагноза, выбора самых современных методов лечения и максимально заботливой реабилитации.
Теперь и у жителей Белгорода появилась возможность получить высококвалифицированную офтальмологическую помощь на месте, не выезжая за пределы региона, так как 6 сентября в областном центре состоялось торжественное открытие лечебно-диагностического отделения федерального государственного автономного учреждения «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Фёдорова».
На мероприятии присутствовал глава региона Вячеслав Гладков.
Я очень рад, что медицина высоких технологий увеличивает своё присутствие у нас. Я согласен, что очень важны комфорт и доступность, что больше нет необходимости ехать в Калугу или Москву — операцию теперь можно провести на территории Белгорода. Очень важно, что технологии, которые будут использоваться, позволяют пациенту не находиться на лечебной койке, а после операции практически сразу пойти домой. Это не просто удобно — это медицина будущего. Всему коллективу хотел бы пожелать благодарных пациентов. Чтобы люди, которые к вам обратились, получив помощь, увидели, насколько ярок мир.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
С приветственным словом ко всем присутствующим обратился и. о. генерального директора федерального государственного автономного учреждения «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Фёдорова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Олег Гриднев.
Этот год для МНТК — значимый. Мы отмечаем юбилей — 95-летие основателя МНТК академика Святослава Николаевича Фёдорова, который создал эту удивительную организацию. И когда мы думали, что нужно сделать в этом году для того, чтобы подчеркнуть значимость нашего академика и отметить этот юбилей, с подачи директора Калужского филиала МНТК, доктора медицинских наук Александра Владимировича Терещенко было принято решение о создании в Белгороде полноценной клиники микрохирургии глаза с полной линейкой диагностики и лечения. В связи с этим открывается совсем другая картина оказания медицинской помощи жителям Белгородской области. Мы готовы дальше усиливать это направление, дальше помогать жителям как Белгородской области, так и ЛНР — это философия, принцип, который нам передал наш основатель.
Олег Гриднев
Поприветствовал белгородцев и директор Калужского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Фёдорова» Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Терещенко.
Сегодня очень знаменательный день. Мы открываем великолепное лечебно-диагностическое отделение в Белгороде. Мы пришли сюда навсегда, для того, чтобы вместе работать с белгородскими офтальмологами, чтобы единой командой оказывать высокотехнологичную офтальмологическую помощь. Наш коллектив приложил огромные усилия, чтобы от момента мысли до открытия отделения прошло восемь месяцев. В добрый путь! Успехов на нашем благородном поприще — дарить людям зрение!
Александр Терещенко
Лечебно-диагностическое отделение в Белгороде открылось на Щорса, 52а. Медучреждение разместилось в большом уютном помещении площадью 540 «квадратов» — это Калужская клиника в миниатюре. Здесь представлена полная диагностическая линейка с самым современным офтальмологическим оборудованием, а также лазерная и классическая операционные.
Отделение оснащено уникальным технологическим комплексом для хирургии катаракты, включающим в себя четыре прибора: диагностический модуль Верион, который передаёт все диагностируемые параметры глаза на новейший операционный микроскоп, факоэмульсификатор последнего поколения и фемтосекундный лазер. Все данные контрольных осмотров вносятся в ту же систему. В итоге получается глубокий аналитический персонифицированный материал правильности расчёта, адекватности хирургии, максимальности результата лечения.
Для лазерной коррекции зрения отделение оснащено уникальным рефракционным комплексом, состоящим из фемтосекундного лазера последнего поколения и самого современного эксимерного лазера.
Оперировать в Белгороде будут ведущие офтальмохирурги федеральной клиники МНТК имени академика С. Н. Фёдорова, за плечами которых десятки тысяч успешных операций. Все операции будут выполняться в амбулаторном режиме.
О своём опыте лечения в клинике рассказал 59-летний белгородец Олег Ломакович. Его прооперировали в этом году.
В этом году зрение подсело, катаракта развивалась. Плохо видел, картинка была мутная. Поэтому я решился на операцию. Сейчас вижу хорошо. Клиника Фёдорова — клиника с именем, историей. У меня даже друзья из Германии приезжали и делали операцию в клинике Фёдорова. Клиника не нуждается в представлении: специалисты, оборудование — уровень очень высокий. Мне нравится. Спасибо врачам, низкий поклон!
Олег Ломакович
А в прошлом году прооперировали 85-летнего отца Олега Ломаковича.
У него глаз полностью перестал видеть. Но технологии не стоят на месте, мне сказали, что такую операцию можно сделать, если за неё возьмутся в клинике МНТК. У них есть специалисты и возможности. Операция прошла успешно — если отец раньше не видел меня, сейчас он даже может читать.
Олег Ломакович
В день открытия отделения белгородцам впервые стали доступны технологии хирургии с применением фемтосекундного лазера. А с 6 по 12 сентября включительно в медучреждении будут проводить бесплатный консультативно-диагностический приём жителей области, а также ДНР и ЛНР, находящихся в пунктах временного размещения.
На сегодняшний день отделение в областном центре готово выполнять 10 000 операций в год. Всего с 2007 по 2022 годы выполнена 9031 высокотехнологичная операция жителям Белгорода в Калужском филиале МНТК имени академика С. Н. Фёдорова.
С марта 2020 года в Белгороде успешно работает лечебно-диагностическое отделение федеральной клиники МНТК имени Фёдорова на ул. Гостёнской, 2б. С момента открытия отделения обследовано на самом высоком уровне около 15 тысяч белгородцев, прооперировано 3690 пациентов. В составе 117 организованных групп в Калугу приехало 2511 пациентов.
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