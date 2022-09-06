Белгородцам стала доступна высококвалифицированная офтальмологическая помощь

Отделение оснащено уникальным технологическим комплексом для хирургии катаракты, включающим в себя четыре прибора: диагностический модуль Верион, который передаёт все диагностируемые параметры глаза на новейший операционный микроскоп, факоэмульсификатор последнего поколения и фемтосекундный лазер. Все данные контрольных осмотров вносятся в ту же систему. В итоге получается глубокий аналитический персонифицированный материал правильности расчёта, адекватности хирургии, максимальности результата лечения.