Белгородец убил знакомого за кражу телеприставки у его приятеля

Posted 6 сентября 2022, 13:08
Published 6 сентября 2022, 13:08
Modified 6 сентября 2022, 13:44
Updated 6 сентября 2022, 13:44
4 сентября в посёлке Заповедный Губкинского горокруга пьяный 42-летний местный житель пришёл в гости к знакомому, который в это время выпивал в компании. Мужчины начали выяснять отношения из-за того, что хозяин якобы похитил у приятеля гостя телевизионную приставку.
«Подозреваемый» получил восемь ударов кулаками в голову и туловище и скончался на месте от отёка головного мозга.
Следственный отдел СК РФ в Губкине возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Расследование продолжается.