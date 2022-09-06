Белгородец убил знакомого за кражу телеприставки у его приятеля

4 сентября в посёлке Заповедный Губкинского горокруга пьяный 42-летний местный житель пришёл в гости к знакомому, который в это время выпивал в компании. Мужчины начали выяснять отношения из-за того, что хозяин якобы похитил у приятеля гостя телевизионную приставку.