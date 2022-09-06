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Posted 6 сентября 2022, 13:08

Published 6 сентября 2022, 13:08

Modified 6 сентября 2022, 13:44

Updated 6 сентября 2022, 13:44

Белгородец убил знакомого за кражу телеприставки у его приятеля

6 сентября 2022, 13:08
Сюжет
Убийство
Избиение привело к смерти 40-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело.

4 сентября в посёлке Заповедный Губкинского горокруга пьяный 42-летний местный житель пришёл в гости к знакомому, который в это время выпивал в компании. Мужчины начали выяснять отношения из-за того, что хозяин якобы похитил у приятеля гостя телевизионную приставку.

«Подозреваемый» получил восемь ударов кулаками в голову и туловище и скончался на месте от отёка головного мозга.

Следственный отдел СК РФ в Губкине возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Расследование продолжается.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Губкин#Убийство#Следственный комитет
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