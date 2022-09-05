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Posted 5 сентября 2022, 14:12

Published 5 сентября 2022, 14:12

Modified 2 октября, 14:29

Updated 2 октября, 14:29

В Белгородской области нашли свинину «Тамбовского бекона» с антибиотиками

5 сентября 2022, 14:12
В пробе обнаружили хлортетрациклин и окситетрациклин. Производителю направили предостережение, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В селе Владимировка Белгородской области в августе нашли свинину с антибиотиками. Поставщиком выступает ООО «Тамбовский бекон». В пробах от полутуш обнаружили антибиотики.

Уточняется, что специалисты нашли хлортетрациклин и окситетрациклин. Производителю направили предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Напомним, в январе в Белгородской области сотрудники природоохранного ведомства проверили площадку и цех откорма ООО «Тамбовский бекон». Специалисты нашли 23 нарушения в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.

#Экономика#Мясо#Антибиотики#Тамбовский бекон
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