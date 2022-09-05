bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября 2022, 09:19

Published 5 сентября 2022, 09:19

Modified 5 сентября 2022, 09:53

Updated 5 сентября 2022, 09:53

Уголовное дело после гибели учителя в ДТП под Белгородом передали в суд

5 сентября 2022, 09:19
Сюжет
Прокуратура
По вине водителя микроавтобуса на дороге погибли двое человек, пострадал ещё один. Решать судьбу виновного в трагедии будет суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о резонансном ДТП под Белгородом передали в суд. По вине 38-летнего жителя Белгородского района погибли двое человек, пострадал ещё один. Авария произошла 13 июня 2022 года.

Как установили следователи, водитель микроавтобуса ехал на трассе в районе Новосадового и превысил скорость. При приближении к пешеходному переходу мужчина отвлёкся на телефон и въехал в «Ладу».

Машина на тот момент остановилась, пропуская пешеходов. В автомобиле погибли 29-летний учитель, его 14-летняя пассажирка, а также серьёзно пострадала 37-летняя женщина.

Уголовное дело возбудили 14 июня. Известно, что погибший преподавал информатику в школе № 11 в Белгороде. 

#Наталья Корявых#Происшествия#Прокуратура#Суд#Гибель учителя в аварии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика