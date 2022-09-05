Уголовное дело после гибели учителя в ДТП под Белгородом передали в суд

Posted 5 сентября 2022, 09:19
Published 5 сентября 2022, 09:19
Modified 5 сентября 2022, 09:53
Updated 5 сентября 2022, 09:53
Уголовное дело о резонансном ДТП под Белгородом передали в суд. По вине 38-летнего жителя Белгородского района погибли двое человек, пострадал ещё один. Авария произошла 13 июня 2022 года.
Как установили следователи, водитель микроавтобуса ехал на трассе в районе Новосадового и превысил скорость. При приближении к пешеходному переходу мужчина отвлёкся на телефон и въехал в «Ладу».
Машина на тот момент остановилась, пропуская пешеходов. В автомобиле погибли 29-летний учитель, его 14-летняя пассажирка, а также серьёзно пострадала 37-летняя женщина.
Уголовное дело возбудили 14 июня. Известно, что погибший преподавал информатику в школе № 11 в Белгороде.