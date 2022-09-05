Уголовное дело после гибели учителя в ДТП под Белгородом передали в суд

Сюжет Прокуратура

По вине водителя микроавтобуса на дороге погибли двое человек, пострадал ещё один. Решать судьбу виновного в трагедии будет суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело о резонансном ДТП под Белгородом передали в суд. По вине 38-летнего жителя Белгородского района погибли двое человек, пострадал ещё один. Авария произошла 13 июня 2022 года. Как установили следователи, водитель микроавтобуса ехал на трассе в районе Новосадового и превысил скорость. При приближении к пешеходному переходу мужчина отвлёкся на телефон и въехал в «Ладу». Машина на тот момент остановилась, пропуская пешеходов. В автомобиле погибли 29-летний учитель, его 14-летняя пассажирка, а также серьёзно пострадала 37-летняя женщина. Уголовное дело возбудили 14 июня. Известно, что погибший преподавал информатику в школе № 11 в Белгороде.