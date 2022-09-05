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Posted 5 сентября 2022, 09:07

Published 5 сентября 2022, 09:07

Modified 5 сентября 2022, 09:50

Updated 5 сентября 2022, 09:50

Семак похвалил «Спартак» накануне очной встречи с «Зенитом»

5 сентября 2022, 09:07
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что нынешний «Спартак» намного сильнее той команды, с которой сине-бело-голубые два месяца назад встречались в матче за Суперкубок страны и уверенно выиграли со счётом 4:0.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на клубную пресс-службу.

Сейчас команды идут практически вровень, красно-белые отстают на одно очко от лидирующих питерцев. 

Матч между соперниками в рамках восьмого тура чемпионата России пройдёт уже в воскресенье на домашней арене «Спартака». 

Сегодня вечером состоится встреча легенд клубов. Первый матч, предварявший Суперкубок, завершился победой ветеранов «Зенита» со счетом 2:0. Москвичи, усилившись Артёмом Ребровым и Андреем Ещенко, попробуют взять реванш.

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